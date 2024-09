శ‌ర్వానంద్ క‌థానాయ‌కుడిగా శ్రీ‌రామ్ ఆదిత్య దర్శ‌క‌త్వంలో ఓ చిత్రం రూపుదిద్దుకొంటోంది. దీనికి ‘మ‌న‌మే’ అనే టైటిల్ ఖ‌రారు చేయ‌నున్నార‌ని తెలుగు 360 ఇది వ‌ర‌కే చెప్పింది. ఇప్పుడు అదే పేరు ఖాయ‌మైంది. కృతిశెట్టి క‌థానాయిక‌. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. ఈరోజు శ‌ర్వానంద్‌ పుట్టిన రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా టైటిల్ ప్ర‌క‌టించ‌డంతో పాటు, స్పెష‌ల్ గ్లింప్స్ కూడా విడుద‌ల చేశారు. గ్లింప్స్‌.. ఓ రంగుల హ‌రివిల్లుగా క‌నిపిస్తోంది. టైటిల్ కి త‌గ్గ‌ట్టుగా, నేప‌థ్య సంగీతం, క‌ల‌ర్ పేట్ర‌న్ అంతా క్లాసీగా క‌నిపిస్తోంది.

ఈ సినిమాకు మ‌రో ప్ర‌త్యేక‌త కూడా ఉంది. శ్రీ‌రామ్ ఆదిత్య త‌న‌యుడు విక్ర‌మ్ ఆదిత్య ఇందులో ఓ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. నాలుగేళ్ల ఓ బాబు చుట్టూ తిరిగే క‌థ ఇది. ఆ పాత్ర‌… విక్ర‌మ్ ఆదిత్య చేస్తున్నాడు. కృతిశెట్టికి ఈ సినిమా చాలా కీల‌కం. ‘ఉప్పెన’ త‌ర‌వాత త‌న‌కు మ‌రో హిట్టు లేదు. ఐరెన్ లెగ్ అనే ముద్ర చెరిపేసుకోవాలంటే ఈ సినిమాతో హిట్టు కొట్టాల్సిందే. అబ్దుల్ హేష‌మ్ వాహ‌బ్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.