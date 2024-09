సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ తో ‘గాంజా శంక‌ర్’ సినిమా మొద‌లెట్టాడు సంప‌త్ నంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకో ముందుకు క‌ద‌ల్లేదు. ఆ త‌ర‌వాత శ‌ర్వానంద్ తో సంప‌త్ ఓ సినిమా చేస్తాడ‌న్న ప్ర‌చారం మొద‌లైంది. ఈ కాంబోపై ఇప్పుడు క్లారిటీ వ‌చ్చింది. శ‌ర్వా, సంప‌త్ సినిమాకు సంబంధించిన అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చేసింది. కె.కె.రాధామోహ‌న్ ఈ చిత్రానికి నిర్మాత‌. నార్త్ తెలంగాణ నేప‌థ్యంలో సాగే పిరియాడిల్ రూల‌ర్ డ్రామా ఇద‌ని, భారీ బ‌డ్జెట్ తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నామ‌ని, పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుద‌ల చేస్తామ‌ని ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ చిత్రంలో శ‌ర్వా మేకొవ‌ర్ కూడా కొత్త‌గా ఉండ‌బోతోంద‌ట‌. ఇది వ‌ర‌కే శ‌ర్వాపై లుక్ టెస్ట్ చేశార‌ని తెలుస్తోంది. త‌న పాత్ర చాలా ‘రా’గా ఉండ‌బోతంద‌ని, ఇలాంటి పాత్ర శ‌ర్వా ఇదివ‌ర‌కెప్పుడూ చేయ‌లేద‌ని చిత్ర‌బృందం చెబుతోంది. ”1960 నేప‌థ్యంలో సాగే క‌థ ఇది. ప్ర‌పంచాన్ని భ‌యం ప‌రిపాలిస్తున్న రోజుల‌వి. దానికి ర‌క్త‌మే స‌మాధానం” అంటూ క‌థా నేప‌థ్యాన్ని క్లుప్తంగా వివ‌రించారు సంప‌త్‌నంది.

ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. సౌంద‌ర్ రాజ‌న్ కెమెరా బాధ్య‌త‌లు నిర్వ‌ర్తిస్తారు. క‌థానాయిక ఎంపిక జ‌ర‌గాల్సివుంది. శర్వా న‌టించే 38వ సినిమా ఇది. ఇటీవ‌లే ‘మ‌నమే’తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చాడు శ‌ర్వా. ప్ర‌స్తుతం ఓ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి ‘రేస్ రాజా’ అనే పేరు ప‌రిశీల‌న‌లో ఉంది. ఆ సినిమా పూర్త‌యిన త‌ర‌వాత సంప‌త్‌నంది చిత్రం సెట్స్ పైకి వెళ్తుంది.

