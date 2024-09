శ్రీ‌లీల మంచి డాన్స‌ర్‌. ఇప్పుడున్న హీరోయిన్ల‌లో డాన్సు విష‌యంలో త‌నే నెంబ‌ర్ వ‌న్‌. అయితే.. అదే త‌న ప్ల‌స్సూ, మైన‌స్సు. శ్రీ‌లీల‌లోని డాన్స‌ర్‌ని చూపించాల‌న్న త‌ప‌న‌తో.. త‌న‌లోని న‌టిని మ‌రుగున ప‌డేశారు ద‌ర్శ‌కులు. శ్రీ‌లీల క‌నిపించ‌గానే డాన్సులు చేయించ‌డంపైనే ఫోక‌స్ పెట్టి, త‌న‌లోని న‌టిని బ‌య‌ట‌కు రానివ్వ‌కుండా చేసేశారు. త్రివిక్ర‌మ్‌తో స‌హా. అందుకే ఇప్పుడు శ్రీ‌లీల‌కు కూడా డాన్సులంటే మొహం మొత్తేసింది. ఎంత‌లా అంటే… ఓ ఐటెమ్ గీతంలో అవ‌కాశం వ‌చ్చినా, వాళ్లు భారీ రెమ్యున‌రేష‌న్ ఇస్తాన‌న్నా చేయ‌లేనంత‌.

శ్రీ‌లీల‌తో ఐటెమ్ సాంగ్ చేయించుకోవాల‌ని చాలామంది అనుకొన్నారు. ఓ బ‌డా ప్రాజెక్టులోనూ ఆమె పేరు గ‌ట్టిగా వినిపించింది. శ్రీలీల కూడా ఇంత‌కు ముందు అలాంటి ఛాన్స్ కోసం ఎదురు చూసింది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మ‌న‌సు మార్చుకొంది. ఎందుకంటే శ్రీ‌లీల హీరోయిన్‌గా వ‌రుస‌గా ఫెయిల్ అవుతూ వ‌స్తోంది. ఇప్పుడు ఐటెమ్ గీతం ఒప్పుకొంటే, త‌న కెరీర్ మ‌రింత డామేజ్ అవుతుందేమో, త‌న‌ని ఐటెమ్ గాళ్ కిందే లెక్క గ‌డ‌తారేమో అనే భ‌యాలు. హీరోయిన్ గా అవ‌కాశాలు లేక‌పోవ‌డం వ‌ల్లే, ఐటెమ్ గీతం ఒప్పుకొంద‌ని అంటార‌ని శ్రీ‌లీల భ‌యం. అందుకే ఐటెమ్ గీతాల‌కు నో చెబుతోంది. అదే హీరోయిన్ గా ఫామ్‌లో ఉండి, వ‌రుస‌గా రెండు మూడు హిట్లు కొడితే, అప్పుడు మ‌రో లెక్క‌. అందుకే ముందు హీరోయిన్‌గా త‌న‌ని తాను నిరూపించుకోవాల‌నుకొంటోంది శ్రీ‌లీల‌. అందుకే ఐటెమ్‌ల‌కు ఒప్పుకోవ‌డం లేదు. ఇదీ… మంచి ప‌రిణామ‌మే.

