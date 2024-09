మగాళ్ళే గ్రేట్.. జస్ట్ కిడ్డింగ్

శ్రీవిష్ణు ఎంచుకునే కథల్లో ఎదో వెరైటీ వుంటుంది. ఇటివలే ఓం భీమ్ బుష్ అనే ఓ బడ్డీ కామెడీ సినిమాతో అలరించాడు. ఇప్పుడు శ్వాగ్ తో వస్తున్నాడు. గతంలో శ్రీవిష్ణు తో రాజా రాజా చోర చేసిన హసిత్ గోలి ఈ సినిమాకి దర్శకుడు. తాజాగా రోజర్ అంటూ ఈ సినిమాని ఓ టీజర్ ని వదిలారు.

ఇందులో తను మహిళ ద్వేషిగా కనిపించాడు. వంశాలైన, ఆస్తులైన, ఆడవాళ్ళైనా, మగవాడినే అనుసరించాలి అని చెబుతూనే ‘జస్ట్ కిడ్డింగ్ అని చెప్పడం ఆసక్తికరంగా వుంది. ఇందులో శ్రీవిష్ణు గెటప్స్ షాక్ ఇచ్చారు. చరిత్ర, రాజులని ముడిపెడుతూ ఈ కథని రాసుకున్నారని టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది. కాన్సెప్ట్ కొత్తగా వుంది. మొత్తానికి ఈ క్లిప్ తో శ్వాగ్ పై కావల్సినంత ఆసక్తిని పెంచారు.

