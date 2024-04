టీడీపీలో వన్ ఫ్యామిలీ – వన్ టిక్కెట్ పాలసీ !

తెలుగుదేశం పార్టీలో టిక్కెట్ల కసరత్తు జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా ఒక కుటుంబానికి ఒకే టిక్కెట్ ఇవ్వాలన్న ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఒక్క అచ్చెన్నాయుడు, రామ్మోహన్ నాయుడులకు మాత్రమే మినహాయింపు ఇస్తారని మిగతా ఎవరికైనా ఒకే ఫ్యామిలీకి ఒక్క టిక్కెట్ మాత్రమేనని తేల్చి చెప్పారని అంటున్నారు.

తెలుగుదేశం పార్టీలో కొన్ని జిల్లాల్ల్లో కొన్ని కుటుంబాలు సుదీర్ఘ కాలంగా ఉంటున్నాయి. అలాంటి కుటుంబాల్లో ఇద్దరు మగ్గురు ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటున్నారు. రాయలసీమలోనే ఎక్కువగా కీలక నేతలు ఉన్న కుటుంబాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కర్నూలులో కోట్ల కుటుంబం టీడీపీలో ఉంది. కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి లేదా కోట్ల సుజాతమ్మల్లో ఒకరికి సీటిస్తామని చెప్పినట్లుగా తెలుస్తోంది. గత ఎన్నికల్లో వీరిద్దరూ పోటీ చేశారు. ఇద్దరూ ఓడిపోయారు. అలాగే కేఈ కృష్ణ మూర్తి కుటుంబం కూడా రెండు స్థానాలను ఆశిస్తోంది. వారికి కూడా ఒక్కటే ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఏ సీటులో పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో మీరే నిర్ణయించుకోవాలని సందేశం పంపారు. ఇక అనంతపురం జిల్లాలో పరిటాల ఫ్యామిలీ రెండు నియోజకవర్గాలకు ఇంచార్జులుగా ఉన్నారు. గత ఎన్నికల్లో రాప్తాడు నుంచి పరిటాల శ్రీరామ్ పోటీ చేసి పరాజయం పాలయ్యారు. తర్వాత పరిటాల సునీత రాప్తాడుకు, ధర్మవరంకు పరిటాల సునీత ఇంచార్జులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరిద్దరిలోనూ ఒకరికే సీటిస్తారన్న ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇక అనంతపురంలోనే జేసీ కుటుంబం నంచి ఇద్దరు టిక్కెట్ రేసులో ఉన్నారు. నిజానికి ఆ కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు రేసులో ఉన్నారు. జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కుమారుడు, జేసీ దివాకర్ రెడ్డి కుమారుడితో పాటు .. సమీప బంధువు దీపక్ రెడ్డికి కూడా టిక్కెట్ అడుగుతున్నారు. ఈ సీనియర్ నేతలకు పార్టీ హైకమాండ్ ఎలా బుజ్జగిస్తుందన్నది ఆసక్తికరం.

మరో వైపు టీడీపీ అధినేత ఫ్యామిలీ నుంచి ముగ్గురు పోటీ చేయడం ఖాయమయింది. అయితే టిక్కెట్లు వద్దనుకున్న వారికి నచ్చ చెప్పడానికి ఇలాంటి కారణం వెదుక్కుంటున్నారు కానీ.. గెలిచే అభ్యర్థిగా భావిస్తే… టిక్కెట్లు ఇస్తారని టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నారు. కుటుంబంలో ఒక్కరికే అనే నిబంధన చూపించి.. గెలిచే వారికి టిక్కెట్లు నిరాకరించరని చెబుతున్నారు.

