సీనియ‌ర్ హీరోయిన్లంతా త‌ట్టా, బుట్టా స‌ర్దేసుకొని ఇంట్లోనే సెటిల్ అయిపోతున్న‌ కాల‌మిది. అయితే త్రిష మాత్రం ఇప్ప‌టికీ త‌న క్రేజ్ త‌గ్గ‌లేద‌ని నిరూపించుకొంటూనే ఉంది. ఓ వైపు యంగ్ హీరోల‌తో న‌టిస్తూనే, సీనియ‌ర్ల‌తోనూ డ్యూయెట్లు పాడుతోంది. ‘విశ్వంభ‌ర‌’లో చిరంజీవి ప‌క్క‌న త్రిష క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. వెంకీ సినిమాలోనూ త‌న‌కు ఛాన్స్ దొరికిన‌ట్టు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. అయితే ‘విశ్వంభ‌ర‌’కు సంబంధించి ఇప్పుడో ఆస‌క్తికర‌మైన విష‌యం బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. ఈ సినిమాలో త్రిష ద్విపాత్రాభిన‌యం చేస్తోంద‌ట‌. ఓ పాత్ర మామూలు అమ్మాయి అయితే, మ‌రో పాత్ర దేవ‌క‌న్య అని స‌మాచారం. రెండో పాత్రలో ఉన్న ట్విస్టే ఈ క‌థ‌కు మూలం అని తెలుస్తోంది. క‌థానాయిక‌ల‌కు డ్యూయ‌ల్ రోల్ చేసే అవ‌కాశం ఎప్పుడో కానీ రాదు. అలా వ‌స్తే విశేష‌మే. ఇన్నేళ్ల కెరీర్‌లో త్రిష రెండు పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌డం ఇది రెండోసారి మాత్ర‌మే. అందుకే ఈ సినిమాపై, త‌న పాత్ర పై త్రిష ప్ర‌త్యేక‌మైన అభిమానాన్ని చూపిస్తోంది. చిరంజీవి ఈ చిత్రంలో భీమ‌వ‌రం దొర‌బాబుగా క‌నిపించ‌బోతున్నాడు. కీర‌వాణి సంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2025 సంక్రాంతికి విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

