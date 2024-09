లిక్కర్ టానిక్ ఉన్న మాజీ అధికార పెద్దలెవరు !?

మనదే ప్రభుత్వం ఏం చేసినా నడుస్తుందని చాలా వ్యవహారాలు గత ప్రభుత్వంలో జరిగాయి. అందులో ఒకటి టానిక్ లిక్కర్ మాల్స్ . టానిక్ మద్యం దుకాణాల తనిఖీల్లో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఏ మద్యం షాపునకు లేని వెసులుబాటు టానిక్‌ లిక్కర్ గ్రూప్స్‌ కు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. టానిక్‌ గ్రూప్స్‌కు ఏ4 ఎలైట్ కింద లైసెన్స్ జారీ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని ఎలైట్ అనుమతులు కేవలం టానిక్‌ బ్రాండ్‌కు గత ప్రభుత్వంలో అధికారులు కేటాయించారు. ఇది ఎక్సైజ్ పాలసీకి విరుద్ధంగా ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో టానిక్‌ లిక్కర్ గ్రూప్స్‌కు 11 ఫ్రాంచైజ్‌లు ఉన్నాయి. క్యూ బై టానిక్ పేరుతో సదరు సంస్థ మద్యం విక్రయాలు చేస్తోంది. జీఎస్టీ అధికారుల తనిఖీల్లో టానిక్‌ గ్రూప్స్‌కు సంబంధించి సంచలన విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. 11 క్యూ టానిక్ సిండికేట్లను అనిత్ రెడ్డి, అఖిల్ రెడ్డి అనే వ్యక్తులు నడిపించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే వీరు పేరుకు మాత్రమే . అసలు పెద్దలు వేరే ఉన్నారు. అధికారులు, రాజకీయ నేతల వారసులు కలిసి చేసిన బడా వ్యవహారం ఇది.

టానిక్ దుకాణాల్లో అమ్మకాల నుంచి ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన వ్యాట్ను ఎగ్గొట్టినట్లు తమ సోదాల్లో నిర్ధారించారు. ఇన్వాయిస్ బిల్లులలో వ్యాట్ రాకుండా సర్కారు ఖజానా సొమ్మును కొల్లగొట్టినట్లు తేల్చారు. ఇన్నేళ్ల నుంచి వందల కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్ ఎగ్గొడుతున్నా ఎక్సైజ్ శాఖ, కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడానికి గల కారణాలపై ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టింది. టానిక్ ఎలైట్ వైన్ షాప్ వెనుక గత బీఆర్ఎస్‌ ప్రభుత్వంలోని ముఖ్య నేతలు ఉండడంతో అధికారులు చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనకడుగు వేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఏడేళ్ల పాటు మద్యం విక్రయాల లెక్క తీస్తే ఎంత ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టారో బయట పడుతుందని జీఎస్టీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ మద్యం ఈ దుకాణాల్లో లభిస్తుంది. విదేశాల నుంచి … ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి మద్యం తెచ్చి అమ్ముకునే వెసులుబాటు కూడా ఈ టానిక్ దుకాణాలకు ఇచ్చారు.

