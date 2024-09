అర్జునుడిగా విజయ్ దేవరకొండ

ప్రభాస్ కల్కి కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ పురాణాల స్ఫూర్తితో సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ గా ఈ సినిమా కథని రెడీ చేశారు. ఇందులో అశ్వత్థామ పాత్రలో అమితాబ్ కనిపించనున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఓ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన పాత్ర మహాభారంలోని అర్జునుడి పాత్రని పోలివుంటుందని తెలుస్తోంది.

ఇందులో విజయ్ డి గెస్ట్ రోల్ అనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే అది గెస్ట్ రోల్ కాదని, పూర్తి నిడివి వున్న పాత్రలోనే కనిపిస్తారని, కథలో ఆ పాత్ర కీలకంగానే వుంటుదని తెలుస్తోంది. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్ కనిపించే పాత్ర కూడా పురాణాల నేపధ్యంలోనే వుంటుందని సమాచారం. జూన్ 27న సినిమా ప్రేక్షకులు ముందుకు వస్తోంది. ఈ రోజు ట్రైలర్ ని వదులుతారు. ఇందులో కథ, కథనాలు గురించి మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం వుంది.

