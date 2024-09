ఏపీ రైల్వేజోన్ అసలు పాపం వైసీపీ సర్కార్ దే !

ఐదేళ్ల కిందట ఎన్నికలకు ముందు విశాఖ రైల్వేజోన్ ఏర్పాటు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకూ అడుగుముందుకు పడలేదు. దీనికి కారణం ఏమిటో కేంద్రం పార్లమెంట్ లో చెప్పింది. కావాల్సిన భూమిని ఏపీ సర్కార్ కేటాయించాల్సి ఉండగా కేటాయించడం లేదట. రైల్వేకి అవసరమున్నప్పుడు ఇస్తామని చెప్పి రైల్వేకి చెందిన 53ఎకరాలు ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఇప్పుడు రైల్వే జోన్ కోసం 150 ఎకరాల భూమి అవసరం . కానీ ప్రభు్తవం ఇవ్వడం లేదు. 150 ఎకరాల భూమి త్వరగా గుర్తించి ఇవ్వాలని రైల్వే కోరుతోంది.

గత ఎన్నికలకు ముందు హడావుడిగా విశాఖలైర్వే జోన్‌ను ప్రకటించిన కేంద్రం తర్వాత ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేదు. కానీ అత్యంత లాభదాయకమైన వాల్తేర్ డివిజన్‌ను మాత్రం రెండు ముక్కలు చేసింది. ఒక ముక్కను విజయవాడ డివిజన్‌లో కలిపారు. మరో ముక్కతో ఒడిసాలోని రాయగఢ కేంద్రంగా కొత్త డివిజన్‌ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. అంటే… విశాఖ కేంద్రంగా జోన్‌ ఉంటుందికానీ, డివిజన్‌ ఉండదు. ఇప్పటికే విశాఖ రైల్వే జోన్ ప్రకటించామంటూ… వాల్తేర్ డివిజన్‌ను ఒరిస్సాలోని రాయగడ డివిజన్‌లో కలిపేశారు. విశాఖ రైల్వే జో‌న్ పనులు అసలు ప్రాథమికంగా కూడా ప్రారంభం కాలేదు కానీ వాల్తేర్‌ను లాగేసుకుని రాయగడలో కలుపుకునే పనులు మాత్రం పూర్తయ్యాయి.

రాయగడ డివిజన్‌ ఏర్పాటుకు మౌలిక వసతులేమీ లేవు. అయినా అటు రైల్వేబోర్డు, ఇటు తూర్పుకోస్తా రైల్వేజోన్‌ రాయగడలో ఏర్పాట్ల మీద కోట్లకు కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. డివిజన్‌ కేంద్ర కార్యాలయానికి భూకేటాయింపులు అయిపోయాయి. మరో వైపు విశాఖలో రైల్వే జోన్ ఏర్పాటుకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు విశాఖలో ఉన్నాయి. డీపీఆర్‌లో ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. రైల్వేజోన్‌ను ఏర్పాటుచేసేందుకు విశాఖలో భవనాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. తీసుకోవాల్సింది అధికారిక నిర్ణయమేనని చెబుతున్నారు. కానీ అడిగేవారు లేరని.. అందరూ భయంతో నోరు మూసుకున్నారని.. ఇక దాన్ని అమలు చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం భూములు ఇవ్వడం లేదంటున్నారు.

