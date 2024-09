తొలి సినిమాతోనే హిట్టు కొట్టిన ద‌ర్శ‌కుడు…అనుదీప్‌. ‘జాతిర‌త్నాలు’ సినిమాతో కామెడీలో ఓ ట్రెండ్ సృష్టించాడు. ‘ప్రిన్స్’ కూడా త‌న మార్క్ వినోదాన్ని పంచి పెట్టింది. అయితే ఆ త‌ర‌వాత త‌న నుంచి మ‌రో సినిమా రాలేదు. సితార ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అడ్వాన్స్ తీసుకొన్నాడు. ర‌వితేజ‌తో ఓ సినిమా అన్నారు. ప్ర‌క‌ట‌న కూడా వ‌చ్చింది. కానీ ఆ సినిమా ఇంత వ‌ర‌కూ ప‌ట్టాలెక్క‌లేదు. అదే బ్యాన‌ర్‌లో ర‌వితేజ మ‌రో సినిమాతో మ‌రో సినిమా సెట్ చేసింది నిర్మాణ సంస్థ‌. అనుదీప్ మాత్రం ఇంకా ప‌డిగాపుల్లోనే ఉండిపోయాడు.

ఇప్పుడు ఇండ‌స్ట్రీలో ద‌ర్శ‌కుల కొర‌త కూడా చాలా ఉంది. హిట్ ఉన్న ద‌ర్శ‌కులెవ‌రూ ఖాళీగా లేరు. కానీ అనుదీప్ మాత్రం విచిత్ర‌మైన ప‌రిస్థితి ఎదుర్కొంటున్నాడు. ‘ర‌వితేజ కాక‌పోతే మ‌రో హీరో..’ అనుకోవ‌డానికి కూడా లేదిక్క‌డ‌. ఎందుకంటే ఓ మాదిరి హీరోలు కూడా బిజీనే. చిరంజీవి కోసం అనుదీప్ ఓ క‌థ సిద్ధం చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. కానీ చిరు `విశ్వంభ‌ర‌` పూర్తి చేయాల్సివుంది. `విశ్వంభ‌ర‌` త‌ర‌వాత కూడా చిరు లైన‌ప్ స్ట్రాంగ్ గానే క‌నిపిస్తోంది. వాటి మ‌ధ్య అనుదీప్‌కు ఛాన్స్ దొరుకుతుంద‌నుకోవ‌డం అత్యాసే. అలా.. బ్యాన‌ర్‌ని న‌మ్ముకొని, అడ్వాన్స్ తీసుకొని, బుక్క‌యిపోయాడు అనుదీప్‌. మ‌రి సితార ఎప్పుడు క‌రుణిస్తుందో, ఏ హీరోని తీసుకొచ్చి నిల‌బెడుతుందో?

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.