బిగ్గెస్ట్ మూవీ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ గా అంద‌రి నోళ్ల‌లో నానుతున్న సినిమా ‘కల్కి’. గ‌త కొంత కాలంగా స‌రైన విజ‌యం లేక‌, బాక్సాఫీసు స్త‌బ్దుగా ఉంది. ఇలాంటి ప‌రిస్థితుల్లో మ‌ళ్లీ కాస్త జోష్ తీసుకొచ్చే స‌త్తా ఉన్న సినిమాగా ‘క‌ల్కి’ని ప‌రిగ‌ణిస్తోంది సినీ లోకం. మ‌రో పది రోజుల్లో ‘క‌ల్కి’ విడుద‌ల కాబోతోంది. ఈలోగా ప్ర‌మోష‌న్ల జోరు పెంచింది చిత్ర‌బృందం. ఇప్ప‌టికే ఒక పాట విడుద‌ల చేసింది. మ‌రి కొంత ప్ర‌మోష‌న్ స్ట‌ఫ్ విడుద‌ల‌కు రెడీగా ఉంది.

ఈ సినిమాలో కేవ‌లం రెండే రెండు పాట‌లు ఉంటాయ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. అయితే ఈ సినిమాలో మొత్తం నాలుగు పాట‌లున్నాయి. ఇప్ప‌టికే ఒక‌టి విడుద‌ల చేశారు. మ‌రో రెండు పాట‌ల్ని కూడా వినిపిస్తారు. ఒక పాట‌ని థియేట‌ర్ల‌లోనే చూడాలి. `క‌ట్ చేస్తే పాట‌` టైపు సాంగుల‌కు నాగ అశ్విన్ బ‌హుదూరం. పాటంటే క‌థ‌తో పాటే ప్ర‌యాణం చేయాలి అని న‌మ్మే ద‌ర్శ‌కుడు నాగ అశ్విన్‌. అందుకే ఈ సినిమాలో పాట‌ల‌కు తక్కువ స్పేస్ ఇచ్చారు. ఇది వ‌ర‌కెప్పుడూ చూడ‌ని కొత్త ప్ర‌పంచాన్ని ఈ సినిమా కోసం నాగ అశ్విన్ సృష్టించాడ‌న్న సంగ‌తి టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్ల‌తో అర్థ‌మ‌వుతోంది. పాట‌లూ కొత్త త‌ర‌హా అనుభూతిని పంచేలా ఉంటాయ‌ని చిత్ర‌బృందం చెబుతోంది. ‘క‌ల్కి’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని కూడా భారీగా చేయాల‌ని అశ్వ‌నీద‌త్ భావిస్తున్నారు. అమితాబ్, ర‌జ‌నీకాంత్, క‌మ‌ల్ హాస‌న్‌, చిరంజీవి లాంటి సూప‌ర్ స్టార్ల‌ని ఒకే వేదిక‌పై చూసే అవ‌కాశం ఉంది. ఆ ఈవెంట్ కోసం ఫ్యాన్స్ అంతా ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

