దాదాపు ప‌దిహేనేళ్ల జ‌ర్నీ అనుష్క‌ది. ఈ సుదీర్ఘ‌మైన ప్ర‌యాణంలో ఎన్నో సూప‌ర్ హిట్లు కొట్టింది స్వీటీ. లేడీ ఓరియెంటెడ్ క‌థ‌ల‌కు కేరాఫ్ గా నిలిచింది. ఎవ‌రికీ సాధ్యం కాని స్టార్ డ‌మ్ సంపాదించుకొంది. అయితే.. బాహుబ‌లి త‌ర‌వాత అనుష్క ప్ర‌యాణం ఏమాత్రం ఆస‌క్తిక‌క‌రంగా అనిపించ‌లేదు. అంత పెద్ద విజ‌యాన్ని అనుష్క క్యాష్ చేసుకోలేక‌పోయింది. దాంతో పాటుగా, బాగా ఒళ్లు చేసేయ‌డంతో, సినిమాల‌కు దూర‌మైంది, ఇక అనుష్క కెరీర్ ముగిసిన‌ట్టే అనుకొంటున్న ద‌శ‌లో `మిస్ శెట్టి, మిస్ట‌ర్ పొలిశెట్టి`తో ఓ ఊహించ‌ని హిట్టు త‌న ఖాతాలో వేసుకొంది. నిజానికి ఈ సినిమాపై ఎవ‌రికీ పెద్ద‌గా అంచ‌నాల్లేవు. అనుష్క కూడా ప్ర‌మోష‌న్ల‌కు రాలేదు. ద‌ర్శ‌కుడు మ‌హేష్‌పై ఎవ‌రికీ న‌మ్మ‌కాల్లేవు. యూవీ కూడా ఈ సినిమాని లైట్ తీసుకొంది. కానీ… అనుహ్యాంగా ఈ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియ‌న్స్‌కి న‌చ్చ‌డంతో మంచి విజ‌యాన్ని నమోదు చేసుకొంది. వెండి తెర‌పై స్వీటీ స్క్రీన్‌ప్రెజెన్స్ కూడా ఆక‌ట్టుకొంది. అనుష్క మ‌రింత కాలం సినిమాలు చేయొచ్చ‌న్న భ‌రోసా క‌లిగించింది. తాజాగా చిరంజీవి సినిమాలో అనుష్కకు ఆఫ‌ర్ వ‌చ్చిన‌ట్టు వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న రావాల్సివుంది. చిరు,వెంకీ, బాల‌య్య‌, నాగ్ లాంటి సీరియ‌ర్ హీరోల‌కు హీరోయిన్ల స‌మ‌స్య ఎదుర‌వుతోంది. అనుష్క కాస్త స్లిమ్ గా మారి, న‌ట‌నపై ఆస‌క్తి చూపిస్తే… త‌ప్ప‌కుండా హీరోయిన్ల కొర‌త కొంత వ‌ర‌కూ తీర్చిన‌ట్ట‌వుతుంది.

