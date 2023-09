ర‌జ‌నీకాంత్ స్టామినా మ‌రోసారి నిరూపించిన చిత్రం జైల‌ర్‌. ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం దాదాపుగా రూ.600 కోట్లు సాధించింది. ర‌జ‌నీ పాత రికార్డుల‌న్నీ బ‌ద్ద‌లు కొట్టింది. ఇప్పుడు జైల‌ర్ 2 రాక‌కు స‌న్నాహాలు మొద‌ల‌య్యాయి. ఈ సినిమాలో ర‌జ‌నీకాంత్ జైల‌ర్‌గా క‌నిపించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. జైల‌ర్‌గా ర‌జ‌నీ ఏం చేశాడు? అనేది… చాలా త‌క్కువ స‌న్నివేశాల్లోనే చూపించారు. కేవ‌లం 5 నిమిషాల ఫ్లాష్ బ్యాక్‌తోనే స‌రిపెట్టారు. జైల‌ర్‌గా ర‌జ‌నీ విన్యాసాలు సీక్వెల్ లో చూపించ‌బోతున్నార్ట‌. జైల‌ర్‌లో మోహ‌న్‌లాల్‌, శివ‌రాజ్ కుమార్ అతిథి పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించారు. జైల‌ర్‌కీ, వాళ్ల‌కీ సంబంధం ఏమిటి? అన్న‌ది పార్ట్ 1లో క్లారిటీ లేదు. కానీ సీక్వెల్ లో మాత్రం.. ఈ పాత్ర‌ల చుట్టూనే ఎక్కువ క‌థ న‌డుస్తుంద‌ని స‌మాచారం. ద‌ర్శ‌కుడు నెల్స‌న్ ప్ర‌స్తుతం సీక్వెల్‌కి సంబంధించిన స్క్రిప్టు రెడీ చేస్తున్న‌ట్టు స‌మాచారం. 2024 చివ‌ర్లో ఈ సినిమా ప‌ట్టాలెక్కే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.