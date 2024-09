క‌మ‌ల్ హాస‌న్ – శంక‌ర్ కాంబోలో రూపుదిద్దుకొన్న చిత్రం ‘భార‌తీయుడు 2’. వ‌చ్చే నెల‌లో విడుద‌ల కాబోతోంది. ఇప్పుడు ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌డానికి స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈనెల 25న ముంబైలో భార‌తీయుడు 2 ట్రైల‌ర్ ఆవిష్క‌రిస్తారు. ప్ర‌స్తుతానికి ట్రైల‌ర్ క‌ట్ కూడా పూర్త‌య్యింది. ట్రైల‌ర్ నిడివి 2 నిమిషాల 36 సెక‌న్లు వ‌చ్చింద‌ని టీమ్ చెబుతోంది.

క‌మ‌ల్ – శంక‌ర్ కాంబోలో వ‌చ్చిన భార‌తీయుడు ఎంత‌టి సంచ‌ల‌న విజ‌యాన్ని సాధించిందో ప్ర‌త్యేకంగా గుర్తు చేయాల్సిన ప‌ని లేదు. ఆ త‌ర‌వాత క‌మ‌ల్ తో శంక‌ర్ ప‌ని చేయ‌డం ఇదే తొలిసారి. ఇంత సుదీర్ఘ‌విరామం త‌ర‌వాత ఈ సూప‌ర్ హిట్ కాంబో మ‌రో సినిమా చేయ‌డం, అది కూడా `భార‌తీయుడు 2`కి సీక్వెల్ కావ‌డంతో ఫ్యాన్స్ భారీ అంచ‌నాలే పెట్టుకొన్నారు. సిద్దార్థ్ ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ‘భార‌తీయుడు 2’తో స‌మాంత‌రంగా భార‌తీయుడు 3 షూటింగ్ కూడా పూర్త‌య్యింది. భార‌తీయుడు 2 పూర్తిగా సిద్దార్థ్ సినిమా అని, శంక‌ర్ ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ లోనే క‌నిపిస్తాడ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. దాంతో క‌మ‌ల్ ఫ్యాన్స్ కాస్త హ‌ర్ట‌య్యారు. అయితే చిత్ర‌బృందం మాత్రం ఇది పూర్తిగా క‌మ‌ల్ సినిమానే అని చెబుతోంది. ట్రైల‌ర్‌లో మాత్రం క‌మ‌ల్ హాస‌న్ అధిప‌త్యం చూపించ‌బోతున్నాడ‌ని టాక్. క‌మ‌ల్ గెట‌ప్‌, క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్‌, కాన్‌ఫ్లిక్ట్ మొత్తం ట్రైల‌ర్‌లో రివీల్ చేయ‌బోతున్నార‌ని స‌మాచారం.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.