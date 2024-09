వ‌రుణ్‌తేజ్ వ‌రుస ఫ్లాపుల‌తో స‌త‌మ‌త‌మ‌వుతున్నాడు. త‌న‌కు అర్జెంటుగా ఓ హిట్టు కావాలి. అది కూడా క‌మ‌ర్షియ‌ల్ గా. తన చేతిలో `మ‌ట్కా` ఒక‌టే ఉంది. క‌రుణ‌కుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకొంటోంది. `మ‌ట్కా` త‌ర‌వాత సినిమా ఏంట‌న్న ఆస‌క్తి ప‌రిశ్ర‌మ వ‌ర్గాల్లో ఉంది. వ‌రుస ఫ్లాపుల నేప‌థ్యంలో వ‌రుణ్ మ‌రీ జాగ్ర‌త్త ప‌డిపోతున్నాడ‌ని, ఇటీవ‌లే 12 క‌థ‌ల్ని రిజెక్ట్ చేశాడ‌ని వార్త‌లొచ్చాయి. అయితే ఎట్ట‌కేల‌కు వ‌రుణ్ త‌రువాతి సినిమాపై ఓ స్ప‌ష్ట‌త వ‌చ్చిన‌ట్టైంది.

వేంకటాద్రి ఎక్స్‌ప్రెస్ , ఎక్స్‌ప్రెస్ రాజా ఫేమ్ మేర్ల‌పాక గాంధీ చెప్పిన క‌థ‌కు వ‌రుణ్ ఓకే అన్నాడు. యూవీ క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌లో ఈ సినిమా ప‌ట్టాలెక్క‌బోతోంది. క్రైమ్ కామెడీ జోన‌ర్‌లో మేర్ల‌పాక దిట్ట‌. ఇదే జోన‌ర్‌లో వ‌రుణ్ కోసం ఓ క‌థ త‌యారు చేశాడ‌ని టాక్‌. క‌థా చ‌ర్చ‌లు పూర్త‌య్యాయి. `మ‌ట్కా` త‌ర‌వాత సెట్స్‌పైకి వెళ్ల‌బోయే వ‌రుణ్ సినిమా ఇదేన‌ని ఇన్ సైడ్ టాక్. ఇవి కాక వ‌రుణ్ మ‌రో పెద్ద బ్యాన‌ర్ల ద‌గ్గ‌ర కూడా అడ్వాన్సులు అందుకొన్నాడు. ఆయా నిర్మాత‌లు కూడా వ‌రుణ్ కోసం ఇప్పుడు క‌థ‌ల్ని అన్వేషించే ప‌నిలో ప‌డ్డారు. వాటికి సంబంధించిన వివ‌రాలు కూడా త్వ‌ర‌లోనే బ‌య‌ట‌కు వ‌స్తాయి. వ‌రుణ్ న‌టించిన `ఆప‌రేష‌న్ వాలైంటేన్‌` ఇటీవ‌లే విడుద‌లై, వ‌రుణ్ కెరీర్‌లో మ‌రో డిజాస్ట‌ర్ మిగిల్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే.

