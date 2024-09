సుకుమార్ ఆలోచ‌న‌ల‌న్నీ విభిన్నంగా ఉంటాయి. ఐటెమ్ గాళ్ సెల‌క్ష‌న్ సైతం.. ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తుంటుంది. ‘పుష్ష 1’లో స‌మంత‌తో ఐటెమ్ సాంగ్ చేయించి, అంద‌రికీ షాక్ ఇచ్చాడాయ‌న‌. ‘పుష్ష 2’ కోసం కూడా అలాంటి ప్ర‌య‌త్న‌మే జ‌రుగుతోంద‌ని టాక్‌. సుకుమార్ సినిమాల్లో స్క్రీన్ ప్లేకి ప్ర‌త్యేక‌మైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. మరో వ‌ర్గం ఆయ‌న సినిమాల్లో ఐటెమ్ గీతాల కోసం ఎదురు చూస్తుంటుంది. సుక్కు సినిమాల్లో ఐటెమ్ పాట‌ల‌న్నీ సూప‌ర్ హిట్టే. అందుకే అంత క్రేజ్‌.

‘పుష్ష 2’లోనూ అదిరిపోయే ఐటెమ్ గీతం కుదిరింది. మ‌రి అందులో న‌టించేవారు ఎవ‌రు? అనేదే హాట్ టాపిక్కు. ‘పుష్ష 2’కి ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా.. ఐటెమ్ భామ‌ని బాలీవుడ్ నుంచే తీసుకురావాల‌ని ఫిక్స‌య్యారు. అందుకోసం చాలా పేర్లు ప‌రిశీల‌న‌లోకి వ‌చ్చాయి. నౌరా ఫ‌తేహీ పేరు గ‌ట్టిగా వినిపించింది. ఆమెతో ఐటెమ్ గీతం చేయించ‌డం ఖాయం అనుకొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు మ‌రో పేరు కూడా చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. త‌నే… జాన్వీ క‌పూర్‌. నోరాకి ఐటెమ్ గీతాలు కొత్త కాదు. అయితే జాన్వీ అయితే.. కొత్త‌గా ఉంటుంది. ఇదీ.. సుకుమార్ ఫీలింగ్. ‘పుష్ష’లోనే స‌మంత తొలిసారి ఐటెమ్ గీతం చేసింది. అలా.. జాన్వీతోనూ బోణీ కొట్టించాల‌ని సుకుమార్ భావిస్తున్నాడు. ఈమ‌ధ్య తెలుగు సినిమాల‌పై గ‌ట్టిగా ఫోక‌స్ పెడుతోంది జాన్వీ. ఎన్టీఆర్ దేవ‌ర‌లో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. రామ్ చ‌ర‌ణ్ – బుచ్చిబాబు సినిమాలోనూ త‌నే క‌థానాయిక‌. ఇప్పుడు బ‌న్నీతోనూ స్టెప్పులు వేసే ఛాన్స్‌కి అతి ద‌గ్గ‌ర‌గా వ‌చ్చేసింది. ప్ర‌స్తుతం యాక్ష‌న్ సీన్లపై దృష్టి పెట్టిన సుకుమార్‌.. పాటల చిత్రీక‌ర‌ణ వ‌ర‌కూ రాలేదు. పాట‌ల‌న్నీ ఒకేసారి పూర్తి చేసే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్నాడు సుక్కు. వాటిపై ఫోక‌స్ పెట్టిన త‌ర‌వాతే.. ఐటెమ్ భామ ఎవ‌ర‌న్న‌ది ఓ నిర్ణ‌యానికి వ‌చ్చే అవ‌కాశం ఉంది. ఇప్ప‌టికైతే జాన్వీ క‌పూర్ కే ఎక్కువ ఛాన్సుంది.

