తన తండ్రిని హత్య చేసిన నిందితుల్ని చట్టం కూడా శిక్షించకపోవడంపై వైఎస్ సునీత ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఢిల్లీలో ప్రెస్మీట్ పెట్టి ఆమె తన ఆవేదనను పూర్తి స్థాయిలో వెల్లడించారు. సాధారణంగా హత్య కేసును నాలుగైదు రోజుల్లో తేల్చేస్తారని.. కానీ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసును ఐదేళ్లుగా ఎందుకు తేల్చలేకపోయారని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఈ సందర్బంగా జరిగిన పరిణామాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కేసు దర్యాప్తు ఎందుకు ఆగిందో తెలియదు !

మా తండ్రి వైఎస్ వివేకా ఐదేళ్ల క్రితం దారుణ హత్యకు గురయ్యారని.. ఐదేళ్లుగా కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందన్నారు. ఈ ఐదేళ్లు నా కుటుంబం ఎంతో ఇబ్బందిపడిందని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాను ఎక్కడికి వెళ్లినా వివేకా హత్యకేసు గురించే అడుగుతున్నారని.. తనకు అండగా నిలిచిన మీడియా, పోలీసు, లాయర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సహకరిస్తున్న రాజకీయ నాయకులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. చంద్రబాబు, మహాసేన రాజేష్, సీపీఐ నేత నారాయణ, సీపీఎం నేత గఫూర్ వంటి చాలా మంది సహకరించారన్నరాు. కేసు దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్లే విషయంలో మీడియా సహకారం కావాలని కోరారు.

ఏపీ ప్రజల మద్దతు, తీర్పు కావాలి !

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మద్దతు, తీర్పు నాకు కావాలని సునీత విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మా నాన్న ఓటమి పాలయ్యారు .. సొం తవాళ్లే మోసం చేసి ఓడించారని అనుకుంటున్నామన్నరాు. హత్య జరిగిన రోజున మార్చురీ వద్ద అవినాష్.. నాతో మాట్లాడారన.ి. పెదనాన్న 11.30 వరకు నాకోసం ప్రచారం చేశారని చెప్పారని.. అలా ఎందుకు చెప్పారో అర్థం కాలేదన్నారు. ఒక్కోసారి హంతకులు మనమధ్యే ఉంటున్నా తెలియనట్లే ఉంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వివేకా హత్యకేసును ఇంతవరకు తేల్చలేకపోతున్నారని తెర వెనుక ఏ శక్తులు పని చేస్తున్నాయోనని సందేహం వ్యక్తం చేశారు.

తనకు పన్నెండో కేసు అవుతుందని జగన్ చెప్పారు.

సీబీఐ దర్యాప్తుకు వెళ్దామని జగన్ ను అడిగానని.. సీబీఐకి వెళ్తే అవినాష్ బీజేపీకి వెళ్తారని అన్నారన్నారు. అరెస్టు, ఛార్జిషీటుకు ఏడాది సమయం పట్టింది .. కేసు దర్యాప్తు ఎందుకంత ఆలస్యం జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదన్నారు. కేసు దర్యాప్తు అధికారులపైనే కేసులు పెట్టి భయపెట్టారు … నిందితులను పట్టుకోవడంలో ఇంత జాప్యం ఏ కేసులో లేదన్నారు. కర్నూలులో అవినాష్ ను అరెస్టు చేయడానికి వస్తే ఉద్రిక్త వాతావరణం సృష్టించారు .. అవినాష్ రెడ్డి అరెస్టు కోసం వెళ్లినప్పుడు కర్నూలులో ఏం జరిగిందో అందరికీ తెలుసు .. సీబీఐ అరెస్టు చేయడానికి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చిన సందర్భం ఎప్పుడైనా చూశామా అని ప్రశ్నించారు.

నాకు ప్రజాకోర్టులో తీర్పు కావాలి

జరిగిన ఘటనలు ప్రజల ముందు ఉంచితే నాకు న్యాయం జరుగుతుందని సునీత విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. శివశంకర్ రెడ్డి అరెస్టు తర్వాత మొత్తం కేసు మారిపోయింది… శివశంకర్ రెడ్డి అరెస్టు తర్వాత భయం మొదలైందన్నారు. అప్పటి నుంచే సీబీఐపై కేసులు పెట్టడం ప్రారంభించారని.. విలువలు, విశ్వసనీయత పదే పదే అంటుంటారు.. మాట తప్పను.. మడమ తిప్పను అంటుంటారన్నారు. మా నాన్న హత్య కేసులో ఇలాంటి ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించారు. వివేకాను చంపిన వారిని వదిలిపెడితే ఏం సందేశం వెళ్తుందని ప్రశ్నించారు. మంచి, చెడుకు యుద్ధమంటున్నారు.. ఏది కరెక్టో వాళ్లే చెప్పాలన్నారు. న్యాయం కోసం ఐదేళ్లుగా పోరాడుతున్నా.. పట్టించుకోవట్లేదని.. హైదరాబాద్ కు కేసు బదిలీ అయిన తర్వాతే కేసు విచారణ ప్రారంభమైందన్నారు.

జగన్ పార్టీకి ఓటు వేయవద్దు –

హత్యా రాజకీయాలు ఉండకూడదని.. జగనన్న పార్టీ వైసీపీకి ఓటు వేయవద్దు – వంచన, మోసం చేసిన పార్టీకి ఓటు వేయవద్దని పిలుపునిచ్చారు. తమ అనుకునే వాళ్లకే న్యాయం చేస్తారా? అవినాష్, భాస్కర్ రెడ్డిని అధికారంలో ఉన్నవాళ్లే రక్షిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. జగన్ పాత్రపై విచారణ జరగాలి, నిర్దోషి అయితే వదిలేయాలన్నారు. జగన్ కేసుల వల్లే నాన్న హత్య కేసును సాగదీస్తున్నారు .. సీబీఐపై ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు.. షర్మిల ఒక్కరే నాకు మొదటి నుంచి అండగా నిలిచార

జగన్ పైనా విచారణ జరగాలి !

నాన్న హత్య కేసులో జగన్ పాత్రపై విచారణ జరపాలని సునీత స్పష్టం చేశారు. నాన్నను గొడ్డలితో చంపారు అనే విషయం జగనన్నకు ఎలా తెలుసని ప్రశ్నించారు. జగనన్నకు ఎలా తెలుసో విషయం బయటికి రావాలన్నారు. జగన్ తో భేటీ అయినప్పుడు.. ఆయన మాట్లాడిన విధానం చూసి అప్పుడు అనుమానించలేదని.. సొంత కుటుంబం మీద ఎవరికీ అనుమానం రాదన్నారు. కానీ, ఒక్కో వాస్తవం బయటికి వస్తుంటే నమ్మాల్సి వచ్చిందన్నారు. నా పైనే కేసులు పెట్టారంటే.. ప్రభుత్వం వెనుక ఉంది కాబట్టే పెట్టారని స్పష్టం చేశారు. అవినాష్ రెడ్డికి శిక్ష పడాలి.. పడుతుంది.. తప్పు చేసినవారు తప్పించుకోకూడదన్నారు.

