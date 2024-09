చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకారం – LIVE UPDATES

చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకార లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం పేజీని ఎప్పటికప్పుడు రీఫ్రెష్ చేయండి

[ 12 : 34 PM] వెంకయ్య నాయుడును ఆత్మీయంగా పలకరించి కాసేపు ముచ్చటించిన ప్రధాని మోడీ

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ లతో కలిసి సభా వేదికపై ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేక అభివాదం

చంద్రబాబుతో పాటు 24మంది మంత్రుల ప్రమాణస్వీకారం

ముగిసిన మంత్రుల ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం

[ 12 : 24 PM] మంత్రిగా మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ప్రమాణస్వీకారం

కడప జిల్లా (రాయచోటి) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక

అసెంబ్లీకి తొలిసారి ఎన్నిక

రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం

[ 12 : 22 PM] మంత్రిగా కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ప్రమాణస్వీకారం

విజయనగరం జిల్లా (గజపతినగరం) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక

24వేల పైచిలుకు మెజార్టీతో విజయం

అసెంబ్లీకి తొలిసారి ఎన్నిక

[ 12 : 20 PM] మంత్రిగా వాసంశెట్టి సుభాష్ ప్రమాణస్వీకారం

తూర్పుగోదావరి జిల్లా (రామచంద్రాపురం) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన సుభాష్

20వేల పైచిలుకు మెజార్టీతో విజయం

అసెంబ్లీకి తొలిసారి ఎన్నిక

[ 12 : 19 PM] మంత్రిగా ఎస్. సవిత ప్రమాణస్వీకారం

అనంతపురం జిల్లా (పెనుకొండ) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన సవిత

అసెంబ్లీకి తొలిసారి ఎన్నిక

[ 12 : 17 PM] మంత్రిగా టీజీ భరత్ ప్రమాణస్వీకారం

కర్నూలు జిల్లా (కర్నూలు) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన భరత్

2019లో కర్నూల్ నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి

తండ్రి టీజీ వెంకటేష్ మాజీ ఎంపీ

[ 12 : 15 PM]మంత్రిగా బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి ప్రమాణస్వీకారం

కర్నూలు జిల్లా (బనగానపల్లి) నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక

సోషల్ సర్వీసుతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గుర్తింపు

[ 12 : 13 PM]మంత్రిగా గుమ్మడి సంద్యారాణి ప్రమాణస్వీకారం

విజయనగరం జిల్లా సాలూరు నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన సంద్యారాణి

అసెంబ్లీకీ తొలిసారి ఎన్నిక

గతంలో పోటీ చేసి ఓటమి పాలైన సంద్యారాణి

[ 12 : 10 PM]మంత్రిగా కందుల దుర్గేష్ ప్రమాణస్వీకారం

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు నుంచి జనసేన తరఫున పోటీ చేసి విజయం సాధించిన దుర్గేష్

కాంగ్రెస్ హయాంలో జిల్లాలో కీలకంగా వ్యవహరించిన దుర్గేష్

2019లో జనసేనలో చేరిక

[ 12 : 08 PM]మంత్రిగా గొట్టిపాటి రవి కుమార్ ప్రమాణస్వీకారం

ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రవి

ఓటమి ఎరుగని నేతగా ప్రకాశం జిల్లాలో గుర్తింపు

[ 12 : 06 PM] మంత్రిగా డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి ప్రమాణస్వీకారం

ప్రకాశం జిల్లా కొండేపి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన బాలవీరాంజనేయస్వామి

అసెంబ్లీకి మూడోసారి ఎన్నిక

[ 12 : 04 PM] మంత్రిగా కొలుసు పార్ధసారధి ప్రమాణస్వీకారం

కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు

వైసీపీని వీడి టీడీపీలో చేరి నూజివీడు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పార్ధసారధి

[ 12 : 03 PM] మంత్రిగా అనగాని సత్యప్రసాద్ ప్రమాణస్వీకారం

గుంటూరు జిల్లా రేపల్లె నుంచి సత్యప్రసాద్ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు.

[ 12 : 00 PM]మంత్రిగా పయ్యావుల కేశవ్ ప్రమాణస్వీకారం

అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పయ్యావుల

పయ్యావులతో గవర్నర్ నజీర్ ప్రమాణం చేయించారు

[ 11 : 58 AM] మంత్రిగా ఆనం రాంనారాయణరెడ్డి ప్రమాణస్వీకారం

నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం

వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరిన ఆనం

[ 11 : 56 AM] ఫరూక్ ప్రమాణస్వీకారం

గవర్నర్ నజీర్ ప్రమాణం చేయించారు.

నంద్యాల నుంచి గెలుపొందిన ఫరూక్

[ 11 : 55 AM] మంత్రిగా నిమ్మల రామానాయుడు ప్రమాణస్వీకారం

పాలకొల్లు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రామా నాయుడు

హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన రామానాయుడు

[ 11 : 52 AM] మంత్రిగా సత్యకుమార్ ప్రమాణస్వీకారం

ధర్మవరం నుంచి బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసిన సత్యకుమార్

సంస్కృతి ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు

[ 11 : 50 AM]మంత్రిగా వంగలపూడి అనిత ప్రమాణస్వీకారం

తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలిగా కొనసాగుతోన్న అనిత

పాయకరావుపేట ఎమ్మెల్యేగా నుంచి విజయం సాధించిన అనిత

[ 11 : 47 AM] మంత్రిగా పొంగూరు నారాయణ ప్రమాణస్వీకారం

2014లోనూ చంద్రబాబు కేబినెట్ లో మంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం

ఈసారి నెల్లూరు సిటీ నుంచి గెలుపొందిన నారాయణ

[ 11 : 47 AM] మంత్రిగా నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రమాణస్వీకారం

తెనాలి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన నాదెండ్ల మనోహర్

2018లో జనసేనలో చేరిక.. 2019లో జనసేన నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి

2024లో తెనాలి నుంచి పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించిన నాదెండ్ల మనోహర్

[ 11 : 46 AM] ఏపీ మంత్రిగా కొల్లు రవీంద్ర ప్రమాణస్వీకారం

మచిలీపట్నం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రవీంద్ర

[ 11 : 42 AM] అచ్చెన్నాయుడు అను నేను అంటూ దైవ సాక్షిగా మంత్రిగా అచ్చెన్నాయుడు ప్రమాణస్వీకారం

టెక్కలి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన అచ్చెన్నాయుడు

[ 11 : 41 AM] నారా లోకేష్ అను నేను అంటూ దైవ సాక్షిగా లోకేష్ మంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం

మంగళగిరి నుంచి శాసన సభ్యుడిగా ఎన్నికైన లోకేష్

[ 11 : 39AM] పవన్ ను అభినందించిన ప్రధాని మోడీ, చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రులు

[ 11 : 39AM] కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అను నేను అంటూ.. దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన పవన్

[ 11 : 38 AM] ఏపీ మంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రమాణస్వీకారం

[ 11 : 37 AM] ప్రమాణస్వీకారం చేస్తోన్న మంత్రులు

[ 11 : 36 AM] ఏపీ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన చంద్రబాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోడీ

[ 11 : 35 AM]భయం కానీ, రాగద్వేషాలు లేకుండా, శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేసిన చంద్రబాబు

[ 11 : 34 AM]నారా చంద్రబాబు నాయుడు అను నేను.. అంటూ ఏపీ సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తోన్న చంద్రబాబు

[ 11 : 33 AM] చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం ప్రారంభం

[ 11 : 31 AM] జాతీయగీతాలాపనతో ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమం ప్రారంభం

[ 11 : 30 AM] సభా వేదికపై మోడీ, చంద్రబాబు అభివాదం

[ 11 : 30 AM] సభా వేదిక వద్దకు చేరుకున్న మోడీ, చంద్రబాబు

[ 11 :25 AM] కేసరపల్లి సభా ప్రాంగణానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోడీ, చంద్రబాబు

[ 11 : 19 AM] వేదికపై భువనేశ్వరికి బాలకృష్ణ ఆత్మీయ పలకరింపు

[ 11 : 19 AM] ఒకేసారి వేదికపైకి కలిసి వచ్చినా అక్కా, చెల్లె నారా భువనేశ్వరి, దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి

[ 11 : 19 AM] సభా వేదిక వద్దకు చేరుకున్న నారా భువనేశ్వరి

[ 11 : 18 AM] మరికొద్ది నిమిషాల్లో ప్రారంభం కానున్న చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకారం

[ 11 : 18 AM] సభా ప్రాంగణం వద్దకు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్

[ 11 : 17 AM] కేసరపల్లికి ఒకే కారులో బయల్దేరిన మోడీ , చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్

[ 11 : 14 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్

[ 11 : 08 AM ] కేసరపల్లి సభా వద్దకు చేరుకున్న మహారాష్ట్ర సీఎం ఎక్ నాథ్ షిండే, మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ

[ 11 : 06 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ

[ 11 : 06 AM ] కాసేపట్లో కేసరపల్లికి చేరుకోనున్న ప్రధాని మోడీ, చంద్రబాబు

[ 11 : 04 AM ]గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ నుంచి కేసరపల్లి సభా ప్రాంగణం వద్దకు బయల్దేరనున్న మోడీ , చంద్రబాబు

[ 11 : 03 AM ] గన్నవరం విమానాశ్రయం చేరుకున్న ప్రధాని మోడీ… ఘన స్వాగతం పలికిన చంద్రబాబు

[11 : 02 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న కేంద్ర హోంమంత్రులు అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా

[11 :01 AM ]సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

[11 :00 AM ] కేసరపల్లి సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న టాలీవుడ్ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను

[10 : 53 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న పవన్ భార్య అన్నాలేజినోవా

[10 : 53 AM ] కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడుకు సభా వేదికపై శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చిరంజీవి

[10 : 52 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి , సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్

[10 : 41 AM ] సభా ప్రాంగణం వద్ద స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా టాలీవుడ్ ప్రముఖులు

[10 : 41 AM ]వేదిక మీద చిరాగ్ పాశ్వాన్ ను బాలకృష్ణకు పరిచయం చేసిన రామ్మోహన్ నాయుడు

[10 : 41 AM ]సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న నందమూరి కుటుంబ సభ్యులు

[ 10 : 35 AM ]కేసరపల్లి సభా ప్రాంగణం వద్దకు చేరుకున్న లోకేష్ , బాలకృష్ణ

[10 : 11 AM] మరికాసేపట్లో ఏపీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకారం

ఉదయం 11 : 27కు సీఎంగా చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకారం

కాసేపట్లో గన్నవరం ఎయిర్ పోర్ట్ కు చంద్రబాబు

ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి విచ్చేస్తోన్న ప్రధానికి స్వాగతం పలకనున్న చంద్రబాబు

10 : 40కి గన్నవరం విమానాశ్రయంలో దిగనున్న మోడీ

ఆ తర్వాత కేసరపల్లికి కలిసి బయల్దేరనున్న మోడీ, చంద్రబాబు

చంద్రబాబు ప్రమాణస్వీకారానికి భారీగా ఏర్పాట్లు

14 ఎకరాల్లో సభా ప్రాంగణం…65 ఎకరాల్లో పార్కింగ్

ఇప్పటికే విజయవాడకు చేరుకున్న వీవీఐపీలు, వీఐపీలు

హైసెక్యూరిటీ జోన్ గా కేసరపల్లి పరిసర ప్రాంతాలు

ఎస్పీజీ అధికారుల అధీనంలో కేసరపల్లి పరిసర ప్రాంతం

విజయవాడ, గన్నవరం, కరకట్ట ప్రాంతాల్లో భారీ భద్రత

కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్న చిరంజీవి, రజినీకాంత్ సహా ఇతర నటులు

వీఐపీల కోసం 35 ప్రత్యేక గ్యాలరీలు ఏర్పాటు

కేసరపల్లి వద్ద 7వేల మంది పోలిసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు

కేసరపల్లికి భారీగా చేరుకుంటున్న టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు

జన సందేహంతో పూర్తిగా కిక్కిరిసిపోయిన కేసరపల్లి దారి

పాసులు ఉన్న వీఐపీ వాహనాలకు మాత్రమే సభా ప్రాంగణంలోకి అనుమతి

సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు విజయవాడలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

విజయవాడలో పలు చోట్ల ప్రమాణస్వీకార ఎల్ఈడీ స్క్రీన్లు

