ప‌వ‌న్ నుంచి వ‌చ్చే ఈ పిలుపు కోసం యావ‌త్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూసింది. ఆ నిరీక్ష‌ణ ఫ‌లించింది. ఏపీ మంత్రి వర్గంలో ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌కు స్థానం ద‌క్కింది. ఈరోజు విజ‌య‌వాడ‌లో ఘ‌నంగా జ‌రిగిన ప్ర‌మాణ స్వీకార మ‌హోత్స‌వంలో ప‌వ‌న్ మంత్రిగా త‌న ప్ర‌మాణం చేసేశారు. ‘కొణిదెల‌ ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ అనే నేను’ అనే మాట‌లు ప‌వ‌న్ నోటి నుంచి రాగానే స‌భాస్థ‌లి ద‌ద్ద‌రిల్లింది. ప‌వ‌న్ అభిమానులు మిన్నంటేలా కేరింత‌లు కొట్టారు. కెమెరా చూపుల‌న్నీ మెగాస్టార్ చిరంజీవిని అతుక్కుపోయాయి. ప్ర‌మాణ స్వీకార మ‌హోత్స‌వానికి చిరంజీవి ప్ర‌త్యేక అతిథిగా ఆహ్వానించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. వేదిక‌పై ఉన్న చిరంజీవి.. ప‌వ‌న్ ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేస్తున్నంత‌సేపూ క‌ళ్ల‌నిండా ఆనందంతో, ఆశీర్వ‌దిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ విజువ‌ల్స్ మెగా అభిమానుల మ‌న‌సుల్ని గెలుచుకొంది.

ప‌వ‌న్ స‌తీమ‌ణి అన్నా ప‌వ‌న్ ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేస్తున్న‌ప్పుడు ఆ అరుదైన దృశ్యాన్ని త‌న సెల్ ఫోన్ లో షూట్ చేస్తూ క‌నిపించారు. ఆమె క‌ళ్ల‌లో కూడా నీళ్లు తిరుగుతున్న దృశ్యం స్ప‌ష్టంగా క‌నిపించింది. ప్ర‌మాణ స్వీకారం చేసిన త‌ర‌వాత ప‌వ‌న్ ప్ర‌ధాని మెడీ, ముఖ్య‌మంత్రి చంద్ర‌బాబు నాయుడు ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లి కృత‌జ్ఞత‌లు చెప్పారు. అనంతంరం అతిథులంద‌రినీ ప‌ల‌క‌రిస్తూ, అన్న‌య్య చిరంజీవి ద‌గ్గ‌ర‌కు రాగానే కాళ్ల‌కు న‌మస్కారం చేసి, ఆయ‌న ఆశీర్వ‌చ‌నాలు అందుకొన్నారు. ఈ వేడుక‌కు మెగా కుటుంబం మొత్తం హాజ‌రైంది. రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్ ప్ర‌త్యేక ఆక‌ర్ష‌ణ‌గా నిలిచారు. క్రిష్‌, శివాజీ త‌దిత‌రులు కూడా ఈ ప్ర‌మాణ స్వీకార మ‌హోత్స‌వంలో మెరిశారు.

