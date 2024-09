చిరంజీవి ఈమ‌ధ్య యువ‌త‌రం ద‌ర్శ‌కుల‌తో ప‌ని చేయ‌డానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. మంచి క‌థ‌తో వ‌స్తే చాలు.. చిరు నుంచి గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ అందుకోవ‌డం పెద్ద క‌ష్ట‌మైన విష‌యం ఏమీ కాదు. యువ‌త‌రంలోని ప్ర‌తిభ‌ని గ‌మ‌నిస్తూ, వాళ్ల‌ని ప్రోత్స‌హిస్తూ, వాళ్ల‌తో ప‌ని చేయ‌డం చిరుకి అల‌వాటుగా మారింది. ప్ర‌స్తుతం చిరు దృష్టిలో మ‌రో యువ ద‌ర్శ‌కుడు ప‌డ్డాడు. త‌నే అనుదీప్‌.

‘జాతిర‌త్నాలు’తో ఆక‌ట్టుకొన్న ద‌ర్శ‌కుడు అనుదీప్‌. త‌న కామెడీ టైమింగ్ చాలా విచిత్రంగా కొత్త‌గా అనిపిస్తుంది. తెర‌పై పాత్ర‌లే కాదు.. త‌ను కూడా మంచి టైమింగ్ తో మాట్లాడుతుంటాడు. ‘జాతిర‌త్నాలు’ త‌ర‌వాత ‘ప్రిన్స్’ చేశాడు. ఇప్పుడు ర‌వితేజ సినిమా చేయాలి. అయితే ఆ సినిమా ఆర్థిక కార‌ణాల వ‌ల్ల‌.. ముందుకూ, వెన‌క్కీ ఊగిస‌లాడుతోంది. అయితే ఇటీవ‌ల చిరుతో అనుదీప్ భేటీ వేశారు. వీరిద్ద‌రి మ‌ధ్యా క‌థ‌కు సంబంధించిన చ‌ర్చ‌లు జ‌రిగాయ‌ని ఇన్ సైడ్ వ‌ర్గాలు చెబుతున్నాయి. రవితేజ‌తో చేద్దామ‌నుకొన్న క‌థ స్క్రిప్టుతో స‌హా రెడీ అయిపోయింది. అందుకే ఇప్పుడు చిరంజీవి సినిమాకు సంబంధించిన క‌థ‌పై అనుదీప్ క‌స‌ర‌త్తులు చేస్తున్నాడ‌ని స‌మాచారం. ఈ కాంబో కుదిరితే క్రేజీగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే.. చిరు కామెడీ టైమింగ్ సూప‌ర్బ్‌గా ఉంటుంద‌న్న సంగ‌తి ప్ర‌త్యేకించి చెప్పాల్సిన ప‌నిలేదు. అనుదీప్ టైమింగ్‌కీ, చిరు టైమింగ్ కీ ప‌ర్‌ఫెక్ట్ సింక్ అవుతుంది కూడా! సో.. కాంబో ప‌రంగా క్రేజ్ తీసుకొచ్చే ప్రాజెక్టే ఇది.

