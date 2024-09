‘మిరాయ్‌’లో భారీ మార్పులు

‘హ‌నుమాన్‌’తో తేజా సజ్జాకి ఎక్క‌డ‌లేని క్రేజ్ వ‌చ్చేసింది. పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్‌ని కాపాడుకోవ‌డం త‌న‌ముందున్న త‌క్ష‌ణ క‌ర్త‌వ్యం. అందుకోసం తేజా కూడా స‌రైన దిశ‌గానే అడుగులేస్తున్నాడు. త‌న చేతిలో ‘మిరాయ్‌’ అనే సినిమా ఉంది. ‘హ‌నుమాన్‌’ విడుద‌ల కంటే ముందు ఒప్పుకొన్న సినిమా ఇది. యాక్ష‌న్ నేప‌థ్యంలో సాగే సినిమా ఇది. కాస్టింగ్ కూడా బాగా కుదిరింది. ఈ సినిమాలో మంచు మ‌నోజ్ ప్ర‌తినాయ‌కుడిగా క‌నిపించ‌నున్నాడు. దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ ఓ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. `హ‌నుమాన్` విడుద‌ల‌కు ముందే కొంత‌మేర షూటింగ్ జ‌రిగింది. త్వ‌ర‌లో కొత్త షెడ్యూల్ మొద‌లుకానుంది.

ఈలోగా ‘మిరాయ్‌’లో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులూ చోటు చేసుకొంటున్నాయి. ‘హ‌నుమాన్‌’తో వ‌చ్చిన ఇమేజ్ దృష్ట్యా ఈ క‌థ‌లో కొన్ని మార్పులు అవ‌స‌రం అయ్యాయి. ఆల్రెడీ స్క్రిప్టు లాక్ అయిపోయింది. కానీ.. మ‌ళ్లీ రీ రైట్ చేస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం గోవాలో స్క్రిప్టుకి మ‌ర‌మ‌త్తులు చేస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా ప్రేక్ష‌కుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని యాక్ష‌న్‌ని ఇంకాస్త గ‌ట్టిగా ద‌ట్టిస్తున్న‌ట్టు స‌మాచారం. ఇది వ‌ర‌కు తీసిన స‌న్నివేశాలు ఉంచాలా, కొత్త‌గా మ‌ళ్లీ వాటిని షూట్ చేయాలా? అనే దిశ‌గానూ చ‌ర్చ‌లు జ‌రుగుతున్నాయి. ఈ సినిమాని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ భారీ వ్య‌యంతో నిర్మిస్తోంది. కార్తీక్ ఘ‌ట్ట‌మ‌నేని ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు.

