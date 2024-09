తల్లి కాబోతున్న హీరోయిన్

హీరోయిన్ చిత్ర శుక్ల.. తెలుగులో మా అబ్బాయి అనే సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. పక్కింటి తెలుగు అమ్మాయి మాదిరి ఉండటంతో తెలుగులో చిత్ర శుక్లకు వరుసగా అవకాశాలు వచ్చినా ఆనుకున్న గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు.

తెలుగులో రంగుల రాట్నం , సిలీ ఫెలోస్ , తెల్లవారితో గురువారం, పక్కా కమర్షియల్ , ఉనికి , హంట్ తదితర చిత్రాల్లో నటించింది.

మధ్యప్రదేశ్ కు చెందిన చిత్ర శుక్ల గతేడాది డిసెంబర్ లో పోలీసు ఆఫీసర్ వైభవ్ ఉపాధ్యాయ్ ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా తాను తల్లి కాబోతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా తెలిపింది.

తన సీమంతం ఫోటోలు షేర్ చేసి తల్లి కాబోతున్నట్టు తెలిపింది చిత్ర శుక్ల. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల మధ్య సంప్రదాయబద్దంగా ఈ వేడుకను సెలబ్రేట్ చేసినట్లుగా కనిపిస్తోంది.

చిత్ర శుక్ల తన సీమంతంకు సంబంధించిన ఫోటోలను షేర్ చేయడంతో అవి వైరల్ గా మారాయి. దీంతో ఈ విషయం తెలుసుకున్న నెటిజన్లు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

