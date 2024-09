చిత్రసీమ‌లో లీకేజీల బెడ‌ద చాలా ఎక్కువ‌. ఓ ప్రాజెక్ట్ సెట్ అవ్వ‌గానే, క‌థేమిటి? ఎలాంటి జోన‌ర్‌, టైటిల్ ఏమిటి? అనే విష‌యాలు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేస్తుంటాయి. చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించ‌కుండానే గాసిప్పుల రూపంలో ఆ సినిమా విశేషాల‌న్నీ బ‌య‌ట హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తుంటాయి. పెద్ద సినిమాల‌పై మీడియా ఫోక‌స్ ఎక్కువ‌గా ఉంటుంది. అందుకే… అఫిషియ‌ల్ స‌మాచారం కంటే, అన్ అఫిషియ‌ల్ వార్త‌లే ఎక్కువ ప్ర‌చారంలో ఉంటాయి.

అయితే మ‌హేష్ బాబు – రాజ‌మౌళి సినిమాకు సంబంధించిన వార్త‌లేం బ‌య‌ట‌కు రావ‌డం లేదు. ఈ సినిమా కాంబో లో ఓ సినిమా వ‌స్తోంద‌న్న విష‌యం త‌ప్ప మిగిలిన వ్య‌వ‌హారాలేమీ తెలియ‌డం లేదు. మ‌హేష్ బాబు పుట్టిన రోజు సంద‌ర్భంగా ఏదో ఓ స‌ర్‌ప్రైజ్ ఉంటుంద‌ని అంతా ఆశించారు. కానీ రాజ‌మౌళి ఎలాంటి హ‌డావుడీ చేయ‌కుండా గ‌ప్ చుప్ గా ఉండిపోయాడు. అంతేకాదు.. ఈ సినిమా కు సంబంధించి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఒక్క లీక్ కూడా లేదు. టైటిల్ ఏమిటి? న‌టీన‌టులు ఎవ‌రు? అనే సంగతుల్ని మీడియా క‌నీసం రాబ‌ట్ట‌లేక‌పోతోంది. ఈ సినిమాపై వ‌చ్చిన గాసిప్పుల్ని కూడా రాజ‌మౌళి ప‌ట్టించుకోలేదు. వాటిపై ఎలాంటి వివ‌ర‌ణ ఇవ్వ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నించ‌లేదు. ఒక‌సారి వివ‌ర‌ణ ఇవ్వ‌డం మొద‌లెడితే, ఇక‌పై కూడా ఇచ్చుకొంటూ పోవాల‌న్న‌ది ఆయ‌న భ‌యం. అందుకే మీడియా రాత‌ల‌పై ఆయ‌న దృష్టి పెట్ట‌డం లేదు.

అయితే తెర వెనుక మాత్రం రాజ‌మౌళి త‌న ప‌నుల్ని తాను చ‌క్క‌బెట్టేసుకొంటున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. క‌థానాయిక‌, షెడ్యూల్స్‌, విల‌న్… ఇలా ప్ర‌తీ విష‌యంలోనూ రాజ‌మౌళి పూర్తి స్ప‌ష్ట‌త‌తో ఉన్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. కాక‌పోతే ఇవేమీ మీడియాకు పొక్క‌కుండా జాగ్ర‌త్త ప‌డుతున్నారు. కొన్ని విష‌యాల్లో రాజ‌మౌళి నెట్ వ‌ర్క్ చాలా ప‌టిష్టంగా ఉంటుంది. తాను చెప్పేంత వ‌ర‌కూ ఎలాంటి స‌మాచారం బ‌య‌ట‌కు రాకుండా జాగ్ర‌త్త‌ప‌డుతుంటారు. మ‌హేష్ బాబు సినిమా విష‌యంలో ఈ జాగ్ర‌త్త‌లు మ‌రింత ఎక్కువ‌య్యాయి. త్వ‌ర‌లోనే రాజ‌మౌళి ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్ట‌బోతున్నార‌ని, అందులో సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాల్ని ఎక్స్ క్లూజీవ్ గా ప్ర‌క‌టిస్తార‌ని తెలుస్తోంది. అప్ప‌టి వ‌ర‌కూ మ‌హేష్ బాబు అభిమానులు ఓపిక ప‌ట్టాల్సిందే.

