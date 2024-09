ఏపీ ఎన్నిక‌ల షెడ్యూల్ ఖ‌రారైంది. మే 13న ఎన్నికలంటూ నోటిఫికేష‌న్ విడుద‌ల చేసేశారు. ఇక అంద‌రి దృష్టీ.. రాజ‌కీయాల‌పైనే. ఎక్క‌డ చూసినా వాటిపైనే చ‌ర్చ‌లు. సినిమాలు, స‌ర‌దాలూ కొన్ని రోజులు సైడ్ అయిపోక త‌ప్ప‌దు. అందుకే… ఈ సీజ‌న్‌లో రావాల్సిన సినిమాలు సైతం వాయిదా ప‌ర్వాన్ని వెదుక్కొంటున్నాయి. ముందుగా.. ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావ‌రి’ వంతు వ‌చ్చింది. ఈ సినిమా ఎప్పుడో రెడీ అయిపోయింది. కానీ.. ఎన్నిక‌ల షెడ్యూల్ ప్ర‌క‌టించ‌క‌పోవ‌డంతో రిలీజ్ డేట్ బ‌య‌ట‌పెట్ట‌లేదు. ఎప్పుడైతే ఏపీ ఎల‌క్ష‌న్ షెడ్యూల్ ఖ‌రారైందో, అప్పుడే ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావ‌రి’ రిలీజ్ డేట్ ఎనౌన్స్ చేసేసింది చిత్ర‌బృందం. మే 19న ఈ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్టు ఓ ప్ర‌క‌ట‌న జారీ చేశారు.

మేలోనే ‘కల్కి’ విడుద‌ల చేస్తామ‌ని చిత్రబృందం చెప్పింది. ఇప్పుడు ఆ డేట్ కూడా మార్చ‌క త‌ప్ప‌దు. ఎల‌క్ష‌న్ కి స‌రిగ్గా 4 రోజుల ముందు అంటే మే 9న ‘క‌ల్కి’ రావాలి. ఇంత పెద్ద సినిమాని, ఇంత రిస్కీ టైమ్‌లో విడుద‌ల చేస్తార‌నుకోవ‌డం అవివేక‌మే. కాబ‌ట్టి.. ‘క‌ల్కి’ రిలీజ్ విష‌యంలోనూ ఒక‌ట్రెండు రోజుల్లో ఓ స్ప‌ష్ట‌త వ‌చ్చే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. ఈమ‌ధ్య‌లో విడుద‌ల‌య్యే క్రేజీ సినిమా ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ ఒక్క‌టే. ఏప్రిల్ లోనే ఈ సినిమా వ‌చ్చేస్తుంది. అప్ప‌టికి ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా ఓ నెల స‌మ‌యం ఉంటుంది. కాబ‌ట్టి.. విజ‌య్ సినిమాకు ఎలాంటి అడ్డూ లేక‌పోవొచ్చు. ఆ త‌ర‌వాత వచ్చే సినిమాలే.. రిలీజ్ డేట్లు మార్చుకోవాల్సి వుంటుంది.

