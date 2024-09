ఈ సంక్రాంతికి విడుద‌లైన ‘హ‌నుమాన్‌’ క‌నీవినీ ఎరుగ‌ని విజ‌యాన్ని అందుకొంది. చిన్న సినిమాల్లో అతి పెద్ద విజ‌య‌మిది. సంక్రాంతికి విడుద‌లైన బ‌డా సినిమాల్ని బెంబెలెత్తించింది. ‘హ‌నుమాన్‌’ ఇప్పుడు 50 రోజుల మార్క్‌ని దాటింది. ఇప్పుడు సీక్వెల్ పై క‌న్నేశాడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ‌. ఇప్ప‌టికే ‘జై హ‌నుమాన్’ ప‌నులు ప్రారంభించిన‌ట్టు త్వ‌ర‌లోనే ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు అప్ డేట్ ఇచ్చాడు. ‘హ‌నుమాన్’ సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు. చివ‌రి 20 నిమిషాలూ మ‌రో ఎత్తు. ఆ చివ‌రి 20 నిమిషాలూ ఎలా ఉందో, ‘జై హ‌నుమాన్’ సినిమా మొత్తం అలా ఉండ‌బోతోంద‌ని ప్ర‌శాంత్ చెబుతున్నాడు. ‘హ‌నుమాన్’ గా ఎవ‌రు క‌నిపిస్తార‌న్న విష‌యంలో మాత్రం ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు. ఈ సీక్వెల్ లో న‌టించ‌డానికి బాలీవుడ్ స్టార్లు సైతం ఆస‌క్తి చూపిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సంస్థ నిర్మాణ భాగ‌స్వామిగా ఉండ‌బోతోంద‌ని వార్త‌లొస్తున్నాయి. వీటిపై కూడా ఓ క్లారిటీ రాబోతోంది.

‘హ‌నుమాన్’ సినిమాని అంత‌ర్జాతీయ చిత్రోత్స‌వాల‌కు పంప‌బోతోంది టీమ్‌. ఇప్ప‌టికే కొన్ని ఫిల్మ్ ఫెస్టివ‌ల్స్‌కి ఈ చిత్రాన్ని పంపారు. ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క చ‌ల‌న చిత్రోత్స‌వాల్లో ‘హ‌నుమాన్‌’ని నిల‌పాల‌ని, అక్క‌డ అవార్డులు కొల్ల‌గొట్టాల‌ని ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ భావిస్తున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఓ టీమ్ గ‌ట్టిగా క‌స‌ర‌త్తు చేస్తోంది. ‘ఆర్‌.ఆర్‌.ఆర్‌’ చిత్రాన్ని ఆస్కార్‌, గ్రామి అవార్డుల బ‌రిలో నిలిపిన త‌ర‌వాత‌, ఇండియ‌న్ సినిమాల‌కు ఓ రూట్ దొరికింది. ఆ దారిలోనే ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ హ‌నుమాన్ చిత్రానికి అవార్డుల పంట పండించాల‌ని గ‌ట్టిగా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు. అవార్డుల ప‌రంగానూ ‘హ‌నుమాన్’ కొత్త చ‌రిత్ర సృష్టించే అవ‌కాశాలు పుష్క‌లంగా ఉన్నాయి.

