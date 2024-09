వెంక‌టేష్ – అనిల్ రావిపూడిల‌ది హిట్ కాంబో. ‘ఎఫ్ 2’, ‘ఎఫ్ 3’ ఫ్రాంచైజీ సృష్టించిన మ్యాజిక్ గురించి ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాల్సిన ప‌నిలేదు. వీరిద్ద‌రూ మ‌ళ్లీ కలిసి ప‌ని చేయ‌బోతున్నారు. అయితే దీనికీ ‘ఎఫ్ 2’ ఫ్రాంచైజీకీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఇది పూర్తిగా వేరే క‌థ‌. `సంక్రాంతికి వ‌స్తున్నాం` అనే పేరు ప‌రిశీలిస్తున్నారు. సంక్రాంతికే విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్ షిప్‌, హ్యూమ‌న్ ఎమోష‌న్స్‌పై సాగే క‌థ ఇది. సొంతూళ్ల ప్రాముఖ్య‌త‌ని ఈ చిత్రంతో గుర్తు చేయ‌బోతున్నారు. సంక్రాంతి సీజ‌న్‌లో క‌చ్చితంగా వ‌ర్క‌వుట్ అయ్యే స‌బ్జెట్ ఇది.

అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ క్ర‌మంగా మ‌ల్టీస్టార‌ర్ సినిమాగా ట‌ర్న్ తీసుకోబోతోంద‌ని స‌మాచారం. ఇందులో కొన్ని అతిథి పాత్ర‌లు ఉన్నాయి. వాటిలో పేరున్న హీరోలు న‌టించే అవ‌కాశం ఉంద‌ని స‌మాచారం. అనిల్ రావిపూడితో ఇది వ‌ర‌కు ప‌ని చేసిన హీరోలు ఇందులో గెస్ట్లుగా క‌నిపించే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలుస్తోంది. మ‌హేష్‌బాబు, ర‌వితేజ‌, బాల‌కృష్ణ, క‌ల్యాణ్ రామ్, వ‌రుణ్‌తేజ్‌, సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్… వీళ్లంతా రావిపూడి సినిమాల్లో న‌టించిన హీరోలే. మ‌రి వీళ్ల‌లో ఎవ‌రు గెస్ట్‌లుగా ద‌ర్శ‌న‌మిస్తారో..? బాల‌య్య‌, ర‌వితేజ‌.. వీళ్ల‌లో ఎవ‌రు క‌నిపించినా ఈ సినిమా లుక్ మారిపోతుంది. సినిమాకీ మంచి బ‌జ్ వ‌స్తుంది. అయితే 2025 సంక్రాంతి బ‌రిలో బాల‌య్య సినిమా ఉంది. కాబ‌ట్టి… ఈ సినిమాలో బాల‌య్య క‌నిపించే ఛాన్స్ లేక‌పోవొచ్చు.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.