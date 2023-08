భోళా శంకర్ వేదికపై అందరికీ ఇచ్చి పడేసిన హైపర్ ఆది

స్వతహాగా రైటర్ అయినటువంటి జబర్దస్త్ కమెడియన్ హైపర్ ఆది భోళా శంకర్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడిన స్పీచ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. మెగా ఫ్యామిలీ మీద కక్ష కట్టినట్లుగా ప్రవర్తించే ఒక్కొక్కరిని గుర్తుపెట్టుకుని మరీ హైపర్ ఆది చీల్చి చెండాడిన విధానం మెగా అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించింది. వివరాల్లోకి వెళితే..

ప్రతి ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంటుందో లేదో కానీ, ప్రతి ఇంట్లో మెగా ఫ్యాన్ ఉంటాడని, భారత దేశం లో మొదటి కోటి రూపాయలు పారితోషికం తీసుకున్న హీరో గా దశాబ్దాల కిందటే చిరంజీవి చరిత్ర సృష్టించాడని, భారతదేశంలో మొదటి 10 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన సినిమా హీరో చిరంజీవి గారేనని గుర్తు చేస్తూ అలాంటి ఆయనపై అనేక మంది విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారని అంటూ వారందరికీ సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు హైపర్ ఆది.

గరికపాటి పై:

ఆమధ్య బండారు దత్తాత్రేయ గారు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గరికపాటి చిరంజీవి పై చిర్రుబుర్రులాడడం తెలిసిందే. వేల మందికి ఎలా జీవించాలి ఎలా సహనంగా ఉండాలి అని ప్రవచనాలు చెప్పే ఆ పెద్దాయన సహనాన్ని కోల్పోయినా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సహనాన్ని కోల్పోకుండా ఆయనతో మంచిగా మెలిగి కార్యక్రమాన్ని సజావుగా ముగించడానికి సహాయ పడ్డారని గుర్తు చేశారు హైపర్ ఆది.

చిరంజీవి ని ఇబ్బంది పెట్టిన ఒక ఎన్నారై మీద:

గతంలో చిరంజీవి గారు రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి వెళితే, చిరంజీవి గారు లైన్ క్రాస్ చేశారని గొడవపడ్డ ఆ ఎన్నారై లిమిట్ క్రాస్ చేశాడని, ఆ సమయంలో చిరంజీవి గారి తప్పు లేకపోయినప్పటికీ ఆయనతో సహనాన్ని ప్రదర్శించారని హైపర్ ఆది గుర్తు చేశారు.

అంబటి రాంబాబు:

మంత్రి అయి ఉండి కూడా ఇటీవల బ్రో సినిమా కలెక్షన్లను మీడియా మీట్ పెట్టి మరీ ప్రకటించేసి విమర్శల పాలైన అంబటి రాంబాబు పై హైపర్ ఆది పరోక్షంగా సెటైర్స్ వేశారు. నిర్మాతలకు పెద్దగా రిస్క్ ఏమీ లేదని, కలెక్షన్లు ఎంత వచ్చాయో లెక్క పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదని, కొందరు మంత్రులు వాళ్ళ పని మానేసి మరీ మీ సినిమా కలెక్షన్లు లెక్కబెట్టి చెబుతారని హైపర్ ఆది సెటైర్ వేశారు. ఆ మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ సినిమా కలెక్షన్లు తక్కువగా ఉన్నాయని అంటూ ఉంటారని, ఆయన మంత్రిగా ఉండి వెనకేసుకున్న కలెక్షన్లతో పోలిస్తే ఏ సినిమా కలెక్షన్ లు అయినా తక్కువగానే ఉంటాయని మరోసారి సెటైర్ వేశారు హైపర్ ఆది.

రామ్ గోపాల్ వర్మ:

పరోక్షంగా రాంగోపాల్ వర్మ మీద కూడా సెటైర్స్ వేశారు హైపర్ ఆది. చిన్న పెగ్ వేసినప్పుడు చిరంజీవి గారిని, పెద్ద పెగ్ వేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శిస్తూ ఉంటారని, కానీ ఈసారి ఆయన వ్యూహాలు బెడిసి కొడతాయని వ్యాఖ్యానించారు హైపర్ ఆది.

పిచ్చి పిచ్చి విమర్శలు చేసే యూట్యూబర్స్:

కొంత మంది యూట్యూబర్స్, గతంలో సుమన్ గారి విషయంలో జరిగిన ఇష్యూ, ఉదయ్ కిరణ్ గారి ఇష్యు ల లో చిరంజీవి గారికి సంబంధం లేదని తెలిసి కూడా కావాలని లాగుతూ ఉంటారని, అలాంటివారికి ఒకటే చెబుతున్నానని – కష్టపడి సంపాదించుకోండి కానీ, కష్టపడే వాళ్ళ మీద పడి సంపాదించుకోవద్దండి అంటూ హితవు పలికారు హైపర్ ఆది.

పవన్ కళ్యాణ్ ని తిడుతూ చిరంజీవి గారిని పొగిడే వారి మీద:

కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు చాలా తెలివిగా తమ రాజకీయ ప్రత్యర్థైన పవన్ కళ్యాణ్ ని తిడుతూనే రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం చిరంజీవిని మాత్రం పొగుడుతూ ఉంటారని తెలిసిందే. అలాంటి వారిని కూడా వదిలిపెట్టలేదు హైపర్ ఆది. వీరిని తెలివైన శాడిస్టులుగా సంభోధించిన హైపర్ ఆది, పవన్ కళ్యాణ్ ని తిడుతున్నవారు తనను పొగిడినంత మాత్రాన చిరంజీవి గారు సంతోష పడరని గుర్తు చేస్తూ, అలాంటి వాళ్ళ వల్లే చిరంజీవి గారు న్యూస్ చూడడం కూడా మానేశారని అన్నారు.

రామ్ చరణ్ విమర్శకుల మీద:

కొంతమంది కావాలనే మొదట్లో రామ్ చరణ్ మీద నెగిటివిటీ ప్రచారం చేశారని, హిట్ అయితే డైరెక్టర్ గొప్పతనం అని, సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు మాత్రం రామ్ చరణ్ ఖాతాలో వేసేవారని, అలాంటి వాళ్ళందరికీ రంగస్థలం సినిమాతో రామ్ చరణ్ నోళ్లు మూయించారని హైపర్ ఆది అన్నారు. మెగాస్టార్ పవర్ స్టార్ ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి మెగా పవర్ స్టార్ అన్న బిరుదు పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ, గ్లోబల్ స్టార్ అన్న బిరుదు మాత్రం తను స్వయంగా సంపాదించుకున్నాడని హైపర్ ఆది చెబుతుండగా హాల్ మొత్తం అభిమానుల కరతాళ ధ్వనులతో మారుమోగిపోయింది. సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు సచిన్ టెండూల్కర్ అంత గొప్పవాడు కాలేకపోయినప్పటికీ, అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు తండ్రి అంత గొప్పవాడు కాలేక పోయినప్పటికీ, రామ్ చరణ్ మాత్రం చిరంజీవి అంత గొప్పవాడు అయ్యాడని అంటూ అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించాడు హైపర్ ఆది.

ఎంటర్టైన్మెంట్ లో చిరంజీవి ఇంద్రసేనాని అయితే ప్రజా జీవితంలో పవన్ కళ్యాణ్ జనసేనాని అయ్యాడని చెప్పిన హైపర్ ఆది, ఠాగూర్ సినిమాలో “తనకు నచ్చని ఒకే ఒక పదం క్షమించడం” అని చెప్పిన చిరంజీవి నిజ జీవితంలో మాత్రం అందరిని క్షమిస్తూనే ఉంటాడని, అయితే ఆయన క్షమించినా, ఆయన తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని వడ్డీతో సహా తీర్చేస్తాడని అంటూ విమర్శకుల నోళ్లు మూయించే ప్రయత్నం చేశాడు హైపర్ ఆది.

మొత్తానికి బోళా శంకర్ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక లో హైపర్ ఆది ఇచ్చిన స్పీచ్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తూ ఉండడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.