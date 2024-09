రేవంత్ జోలికొస్తే నాలుక కోస్తాం.. కేటీఆర్ కు జగ్గారెడ్డి వార్నింగ్

సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జగ్గారెడ్డి స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి జోలికి వస్తే నాలుక కోస్తామని హెచ్చరించారు.

అరికపూడి గాంధీ – కౌశిక్ రెడ్డి వివాదంపై కేటీఆర్ స్పందిస్తూ.. ఇదంతా రేవంత్ రెడ్డి కుట్ర అని ఆరోపించారు. హైదరాబాద్ లో కాంగ్రెస్ ను ఒక్కసీటు గెలిపించలేదని అక్కసుతో హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ దెబ్బతినేలా రాజకీయాలు చేస్తున్నారన్నారు. తాజాగా జగ్గారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. గాంధీ – కౌశిక్ రెడ్డిల వివాదం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందినదని, ఈ విషయంతో రేవంత్ రెడ్డికి ఏం సంబంధం అని కేటీఆర్ ను ప్రశ్నించారు. ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడకుండా , రేవంత్ ను విమర్శిస్తూ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నారని నిలదీశారు.

అధికారం కోల్పోవడంతో కేటీఆర్ ఫ్రస్టేషన్ లో ఉన్నారని , రేవంత్ , కాంగ్రెస్ నేతలపై నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడితే ఊరుకోబోమని జగ్గారెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పదేళ్లు పవర్ అనుభవించిన తర్వాత ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రాంతీయ వాదంపై మాట్లాడటం ఏంటని ప్రశ్నించారు. పార్టీలో కండువాకప్పే సంప్రదాయం తెచ్చింది కేసీఆర్ అని , పార్టీలు మారిన వాళ్ళకు ఆయన మంత్రి పదవులు ఇచ్చారని గుర్తు చేసిన జగ్గారెడ్డి.. ఈ విషయంపై ముందుగా సమాధానం చెప్పాల్సింది కేసీఆర్ అని డిమాండ్ చేశారు.

