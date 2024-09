‘మిస్ శెట్టి, మిస్ట‌ర్ పొలిశెట్టి’ త‌ర‌వాత‌… న‌వీన్ పొలిశెట్టి నుంచి మ‌రో సినిమా రాలేదు. చేతికి గాయం వ‌ల్ల న‌వీన్ విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నాడు. ఈ గ్యాప్ లో కొన్ని క‌థ‌లు సైతం సిద్ధం చేసుకొంటున్నాడు. ద‌ర్శ‌కుల‌తో, నిర్మాణ సంస్థ‌ల‌తో ట‌చ్ లో ఉంటున్నాడు. తాజాగా గీతా ఆర్ట్స్ లో న‌వీన్ ఓ సినిమా చేయ‌డానికి పచ్చ జెండా ఊపాడ‌ని టాక్‌.

ఇటీవ‌ల గీతా ఆర్ట్స్ 2 నుంచి ‘ఆయ్‌’ అనే ఓ చిన్న సినిమా వ‌చ్చింది. క‌మ‌ర్షియ‌ల్ గా ఇది గీతా ఆర్ట్స్ కు స‌క్సెస్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. ఈ సినిమాతోనే అంజి ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అయ్యారు. అంజితోనే మ‌రో సినిమా గీతా ఆర్ట్స్‌లో చేస్తామ‌ని ప్ర‌మోష‌న్ కార్య‌క్ర‌మాల్లోనే బ‌న్నీ వాస్ ప్ర‌క‌టించేశారు. అంజికి కూడా ఆఫ‌ర్లు బాగానే వ‌స్తున్నాయి. ఇప్పుడు అంజి – న‌వీన్ పొలిశెట్టి కాంబో సెట్ చేసే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్నాడ‌ట బ‌న్నీ వాస్‌. న‌వీన్ కు స‌రిప‌డా క‌థ ఉంటే.. అంజితో ఈ ప్రాజెక్ట్ ప‌ట్టాలెక్కించే అవ‌కాశాలు క‌నిపిస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం అంజి ఓ క‌థ సిద్ధం చేసుకొనే ప‌నిలో బిజీగా ఉన్నారు. ఆ క‌థ పూర్తి స్థాయిలో రెడీ అయ్యాక హీరో ఎవ‌రైతే బాగుంటుంద‌న్న విష‌యంలో ఓ స్ప‌ష్ట‌త వ‌స్తుంది. గీతా ఆర్ట్స్ లో అంజి, న‌వీన్ ఓ సినిమా చేయ‌డమైతే ఖాయం.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.