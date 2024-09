ఆస్కార్ వేడుక అంటేనే ఓ వైబ్రేష‌న్‌. సెల‌బ్రేష‌న్‌. దాంతో పాటు స‌న్సేష‌న్ కూడా. ప్ర‌తీసారీ ఆస్కార్ వేదిక‌పై ఏదో ఓ సంచ‌ల‌నం న‌మోద‌వుతూ ఉంటుంది. ఈసారి.. ఓ న‌టుడు న‌గ్నంగా వేదిక‌పైకి వ‌చ్చేశాడు. అదే టాక్ ఆఫ్ ది ఆస్కార్ అయిపోయింది.

ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుడు, రెజ్లర్ జాన్ సీనా ఇప్పుడు ఈ సంచ‌ల‌నానికి కేంద్ర బిందువు అయ్యాడు. ‘బెస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్’ కేట‌గిరీలో అవార్డు ప్ర‌క‌టించే అవ‌కాశం జాన్ సీనాకి ద‌క్కింది. త‌ను ఈ అవార్డు ప్ర‌క‌టించ‌డానికి వేదిక‌పై న‌గ్నంగా వచ్చి, అంద‌రినీ షాక్‌కి గురి చేశాడు. ఆస్కార్ విజేత‌ల వివ‌రాలు ఓ క‌వ‌ర్లో ఉంటాయి క‌దా, ఆ క‌వ‌ర్‌ని జ‌న‌నాంగాల‌కు అడ్డుగా పెట్టుకొన్నాడు. కాస్ట్యూమ్స్ విజేత‌ని ప్ర‌క‌టించ‌డానికి ఒంటిమీద కాస్ట్యూమ్స్ లేకుండా రావడ‌మే ఈ ఆస్కార్ వెరైటీ.

1974లోనూ ఇలాంటి సంఘ‌ట‌నే జ‌రిగిందిజ‌ సరిగ్గా 50 ఏళ్ల కిందట జరిగిన ఆస్కార్ వేడుకల్లో ఓ న‌టుడు న‌గ్నంగా ఆస్కార్ వేదిక‌పైకి వ‌చ్చి, అంద‌ర్నీ షాక్‌కి గురి చేశాడు. అది గుర్తు చేయ‌డానికే.. ఇప్పుడు జాన్ సీనా ఇంత సీన్ క్రియేట్ చేశాడు. ‘మగాడి శరీరం జోక్ కాదు. కాస్ట్యూ్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటా’ అని ఓ జోక్ పేల్చి అంద‌రినీ న‌వ్వించే ప్ర‌య‌త్నం చేశాడు. కానీ అంత‌లోనే ఓ చిక్కు వ‌చ్చింది. క‌వ‌ర్‌లో ఉన్న విజేత పేరు బ‌య‌ట‌కు తీసి ప్ర‌క‌టించాలి. క‌వ‌ర్ అడ్డు తొల‌గిస్తే, త‌ను పూర్తిగా న‌గ్నంగా మారిపోతాడు. అందుకే యాంకర్ జిమ్మీ కెమెల్ ఈ విష‌యంలో జాన్ సీనాకు సాయం చేశాడు. కవర్‌లో ఉన్న ఆస్కార్ విజేత పేరు చదివి.. జాన్‌కు ఉప‌శ‌మ‌నం క‌లిగించాడు.

ఆస్కార్ వేదిక‌పై న‌గ్నంగా రావ‌డం ఏమిట‌ని చాలామంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంత‌మంది ఇదే వెరైటీ అని న‌వ్వుకొంటున్నారు. అయితే ఇదంతా ఆస్కార్ స్క్రిప్టులో భాగ‌మే. ప్ర‌తీసారీ ఏదో ఓ విష‌యంలో స‌న్సేష‌న్ చేయ‌డం ఆస్కార్ క‌మిటీకి అల‌వాటే. వాళ్ల స్క్రిప్టు ప్ర‌కార‌మే ఇదంతా జ‌రిగి ఉంటుంది.

