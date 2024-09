ఈ వేస‌విలో పెద్ద చిత్రాల హ‌డావుడి పెద్ద‌గా లేక‌పోవ‌డం లోటే. సాధార‌ణంగా స‌మ్మ‌ర్ సీజ‌న్‌లో బ‌డా స్టార్ల సినిమాలు వ‌రుస క‌డ‌తాయి. ఈసారి ఆ అవ‌కాశం లేకుండా పోయింది. అయితే వినోదాల‌కు మాత్రం ఏం కొద‌వ లేదు. ప్ర‌తీవారం బాక్సాఫీసు ముందుకు సినిమాలు దండ‌యాత్ర చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఈసారి కూడా అంతే. ఈవారం ఏకంగా 7 సినిమాలు త‌మ అదృష్టాన్ని ప‌రీక్షించుకోవ‌డానికి వ‌స్తున్నాయి. అన్నీ చిన్న సినిమాలే. కాక‌పోతే.. వాటిలో కొన్నింటిపై ఫోక‌స్ పెట్టొచ్చు.

పూరి జ‌గ‌న్నాథ్ సోద‌రుడు సాయిరాం శంక‌ర్ చాలాకాలం త‌ర‌వాత ఓ సినిమా చేశాడు. అదే.. ‘వేయ్‌.. ద‌రువేయ్‌’. తన‌కు అచ్చొచ్చిన జోన‌ర్ యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌లో చేసిన సినిమా ఇది. ఈనెల 15న వ‌స్తోంది. ఈసారి ప్ర‌మోష‌న్స్ కూడా కాస్త గ‌ట్టిగానే చేస్తున్నాడు. బాబీ సింహా, అన‌సూయ‌, అన‌న్య పాండే ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించిన ‘రాజాకార్‌’ కూడా ఈవారంలోనే విడుద‌ల అవుతోంది. తెలంగాణ పోరాట యోధుల గాథ ఇది. చ‌రిత్ర‌లో ఈ ఉద్య‌మానికి ప్ర‌త్యేక స్థానం ఉంది. అందుకే నైజాంలో ఈ సినిమాకు టికెట్లు బాగా తెగే అవ‌కాశం ఉంది. వీటితో పాటు ‘లంబ‌సింగి’, ‘లైన్ మ్యాన్‌’, ‘తంత్ర‌’, ‘ర‌వికుల ర‌ఘురామా’, ‘ష‌ర‌తులు వ‌ర్తిస్తాయి’ ఈవార‌మే విడుద‌ల కాబోతున్నాయి. గ‌త‌వారం విడుద‌లైన ‘గామి’, ‘ప్రేమ‌లు’ సినిమాల‌కు ఈవారం కూడా వ‌సూళ్లు బాగా ఉండే అవ‌కాశాలు ఉన్నాయి. పెద్ద సినిమాలు లేక‌పోవ‌డం, స‌మ్మ‌ర్ సీజ‌న్ కావ‌డంతో చిన్న సినిమాల‌కు మంచి అవ‌కాశంగా మారింది. అందుకే ఇన్ని సినిమాలు పోటెత్తుతున్నాయి. మ‌రి వీటిలో విజ‌యాన్ని అందుకొనే అదృష్టం ఏ సినిమాకుందో తెలియాలంటే ఇంకొద్ది రోజులు ఆగాలి.

