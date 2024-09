విజయవాడ వరద ముంపుకు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యమే కారణమని ఆరోపిస్తున్న వైసీపీ నేతలపై మంత్రి నారా లోకేష్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ నేతల కుట్రలు ప్రజలకు తెలియనివ్వడకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు.

అధికారం అండతో సైకో జగన్ తన ఇసుక మాఫియా కోసం అన్నమయ్య డ్యాం కొట్టుకుపోయేలా చేసి, 50మందిని బలి తీసుకున్నారు. అలాగే ఐదు ఊళ్లను ఆనవాలు లేకుండా చేశారు. విజయవాడతోపాటు పదుల సంఖ్యలో లంక గ్రామాలు నామరూపాలు లేకుండా చేసి లక్షలాది మంది జల సమాధి అయ్యేలా జగన్ పన్నిన కుట్ర బట్టబయలు అయిందని లోకేష్ ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

ప్ర‌కాశం బ్యారేజీని పడవలతో కూల్చేయాల‌నే కుట్ర ప్లాన్ చేసింది సైకో జగన్ అయితే, ఆ ప్లాన్ ను అమలు చేసింది వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం, వైసీపీ మాజీ ఎంపీ నందిగం సురేష్ అని పేర్కొన్నారు. తమ కుట్రలు బయటపడకుండా వరద ముంపునకు ప్రభుత్వమే కారణమంటూ సైకో జగన్ ముఠా విషప్రచారం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు .

ఇక, ప్రకాశం బ్యారేజీ గేట్లను పడవలు ఢీకొట్టడం వెనక కుట్ర కోణం ఉన్నట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తేలిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ పడవలు బ్యారేజీ గేట్లను డీకొట్టి గేట్లు దెబ్బతింటే , ప్రభుత్వాన్ని బద్నాం చేయవచ్చునని ఎజెండాతోనే వైసీపీ నేతలు అనుచరుల ద్వారా ఘటనకు పాల్పడి ఉండవచ్చుననే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

