రెజీనాకు కోపం వచ్చింది

ట్యాలెంట్ వున్నా లక్ కలిసిరాని హీరోయిన్స్ లో రెజీనా ఒకరు. ‘ఎస్ఎంఎస్’ సినిమాతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది రెజీనా. ఆ సినిమాలో తన ప్రెజన్స్, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అందరికీ నచ్చాయి. వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. రవితేజతో చేసిన ‘పవర్’ సినిమా ఆమెను బిగ్ లీగ్ లోకి తీసుకెళ్లాల్సింది. కానీ అలా జరగలేదు. పెద్ద అవకాశాలు రాలేదు. సాయి ధరమ్ తేజ్ తో చేసిన పిల్లా నువ్వు లేని జీవితం, సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ సినిమాలు కూడా పెద్దగా కలిసిరాలేదు. తర్వాత తెలుగులో సినిమాలు తగ్గిపోయాయి. చివరిగా శాకినీ డాకినీ చేసింది. అది ఎప్పుడొచ్చి వెళ్లిందో చాలా మందికి తెలీదు.

అయితే రెజీనా మాత్రం తాను యాక్టివ్ గా సినిమాలు చేస్తున్నాననే ఫీలింగ్ లో వుంది. ‘ఉత్సవం’ అనే సినిమా చేసింది రెజీనా. ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా మీడియా ముందుకు వచ్చిన రెజీనాకి ‘ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ తీసుకుంటున్నార’నే ప్రశ్న ఎదురైయింది. ఈ ప్రశ్న రెజీనాకు కాస్త కోపం తెప్పించింది. ‘నేను అసలు గ్యాప్ తీసుకోవడం లేదండి. నేను చేస్తున్న సినిమాల గురించి కొంచెం తెలుసుకోండి’అని సుతిమెత్తగా తన చిరాకుని చూపించింది. అయితే ఆ వెంటనే మళ్ళీ రియలైజ్ అయ్యింది. నేను సినిమాలు చేయడం లేదని మీకు అనిపించదంటే నా ప్లానింగ్ లో లోపమని ఒప్పుకుంటాను. ఈసారి ఆ ఫీలింగ్ రాకుండా సినిమాలు చేస్తాను అని సర్ది చెప్పేప్రయత్నం చేసింది.

నిజానికి రెజీనా తెలుగులో కాకుండా మిగతా భాషల్లో ఎక్కువ వెబ్ కంటెంట్ చేస్తోంది. రాకెట్ బాయ్స్ రెండు సీజన్లు చేసింది. ఫర్జిలో కనిపించింది. తమిళ్ లో కంజురింగ్ కన్నప్ప చేసింది. గోపీచంద్ మలినేని చేస్తున్న హిందీ సినిమాలో రెజీనా ఓ ఫీమెల్ లీడ్. ఇవి కాకుండా ఇంకో రెండు హిందీ సినిమాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో వున్నాయి. ఎటొచ్చి తెలుగులో హీరోయిన్ గా ఆమె సినిమా వచ్చి చాలా కాలమైయింది. మరి గ్యాప్ ని ఎలా భర్తీ చేస్తుందో చూడాలి.

