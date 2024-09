నాని.. నేచుర‌ల్ స్టార్‌. త‌న స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌, హావ‌భావాలూ, డైలాగ్ డెలివ‌రీ ఇవ‌న్నీ స‌హ‌జంగా ఉంటాయి. స్క్రీన్‌పై న‌టించ‌కుండా.. ఆ పాత్ర‌లా ప్ర‌వ‌ర్తించ‌డం నానికి ఇష్టం. నాని ప‌క్క‌న ఎవ‌రున్నా.. న‌ట‌న‌లో తేలిపోతుంటారు. అయితే.. ‘హాయ్ నాన్న‌’ విష‌యంలో మ‌రో ఇద్ద‌రు నానికి పోటీగా వ‌చ్చారు. వారిద్ద‌రే.. మృణాల్ ఠాకూర్‌, బేబీ కియారా.

‘హాయ్ నాన్న‌’లో మృణాల్ హీరోయిన్ గా న‌టించిన సంగతి తెలిసిందే. సీతారామంలా ఈ సినిమాలో తాను గుర్తుండిపోయే పాత్ర పోషించింద‌ని స‌మాచారం. అందుకే మృణాల్ కూడా ఈ సినిమాపై చాలా హోప్స్ పెట్టుకొంది. ఈ సినిమా ఆడ‌క‌పోతే… పేరు మార్చుకొంటా, అంటూ భారీ స్టేట్‌మెంట్లు ఇస్తోంది. ఓ సీన్‌లో.. మృణాల్ నానిని డామినేట్ చేసేసింద‌ట‌. ఆ సీన్ ఈ సినిమాలో చాలా స‌ర్‌ప్రైజింగ్ గా అనిపిస్తుంద‌ని ఇన్ సైడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంతే కాదు.. ఈ సినిమాలో నాని కూతురుగా బేబీ కియారా క‌నిపించ‌నుంది. త‌న న‌ట‌న కూడా అంద‌రికీ షాక్ ఇస్తుంద‌ని చిత్ర‌బృందం ధీమాగా చెబుతోంది. ”కియారా చాలా తెలివైన పిల్ల‌. సీన్ మూడ్ ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకొనేది. త‌న‌కు మేం పెద్ద‌గా ఫీడ్ చేయాల్సిన అవ‌స‌రం ఉండేది కాదు. ఇటీవ‌ల కాలంలో సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ చూసిన ఓ గొప్ప బాల న‌టి త‌ను” అని ద‌ర్శ‌కుడు కితాబు ఇచ్చేశాడు. ఓ సీన్‌లో నాని, మృణాల్‌, కియారా ముగ్గురూ పోటీ ప‌డి న‌టించార‌ని, ఆ సీన్‌.. సినిమా మొత్తానికి హైలెట్‌గా నిలుస్తుంద‌ని, ఈ సినిమాతో మృణాల్ పేరు మ‌రింత గ‌ట్టిగా వినిపించ‌డం ఖాయ‌మ‌ని ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌ల న‌మ్మ‌కం.

