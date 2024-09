కొణిదెల కొద‌మ సింహం – నంద‌మూరి న‌ట సింహం ఇద్ద‌రూ ఒకేసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెడితే ఎంత కిక్కో.. అంటూ ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుందో మాట‌ల్లో చూపించాడు హైప‌ర్ ఆది. ఓ సినిమా వేడుక‌లో. ఇప్పుడు ఆ ఊహ నిజం కాబోతోంది. ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌, నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ ఇప్పుడు ఏపీ అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్ట‌బోతున్నారు. ప‌వ‌న్ అసెంబ్లీలో అడుగుపెడితే చూడాల‌న్న‌ది ఆయ‌న అభిమానుల కోరిక‌. దాన్ని పిఠాపురం ప్ర‌జ‌లు నెర‌వేర్చారు. ఇక హిందూపురం త‌న‌కు తిరుగులేని అడ్డా అని బాల‌కృష్ణ నిరూపించారు. అక్క‌డ హ్యాట్రిక్ విజ‌యంతో – ద‌ర్జాగా మ‌రోసారి అసెంబ్లీలో కాలు పెట్ట‌బోతున్నారు. ఈమ‌ధ్య బాల‌య్య – ప‌వ‌న్ మ‌ధ్య అనుబంధం మ‌రింత స్ట్రాంగ్ అయ్యింది. బాల‌య్య కోసం ప‌వ‌న్ ‘అన్ స్టాప‌బుల్‌’ షోకి వెళ్లొచ్చాడు ప‌వ‌న్‌. అప్ప‌ట్నంచి ఈ బంధం మ‌రింత బ‌ల‌ప‌డింది. ఇప్పుడు వీరిద్ద‌రూ అసెంబ్లీలో ప్ర‌జ‌ల కోసం, ప్ర‌జ‌ల త‌ర‌పున మాట్లాడ‌బోతున్నారు.

అయితే ఇద్ద‌ర్నీ కేవ‌లం ఎం.ఎల్‌.ఏలుగా చూస్తే స‌రిపోదు. వీళ్ల‌కు క్యాబినేట్ హోదాలో చూడాల‌న్న‌ది ఫ్యాన్స్ కోరిక‌. టీడీపీకి ప‌వ‌న్ ఇచ్చిన స‌పోర్ట్ అంతా ఇంతా కాదు. టీడీపీ కూట‌మి గెలిస్తే, ప‌వ‌న్‌కు మంత్రి ప‌ద‌వి ఇస్తార‌ని ముందు నుంచీ ప్ర‌చారం జ‌రుగుతోంది. జ‌న‌సేన నుంచి క‌నీసం ఇద్ద‌రు మంత్రులు ఉంటార‌ని, అందులో ప‌వ‌న్ ఒక‌డ‌ని అభిమానులు అంచ‌నా వేస్తున్నారు. బాల‌య్య కూడా మంత్రి ప‌ద‌వికి అర్హుడే. మూడుసార్లు హిందూపురంలో గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టారు. 2019లో వైకాపా ప్ర‌భంజ‌నంలో కూడా హిందూపురంలో టీడీపీ జెండా రెప‌రెప‌లాడించాడు బాల‌య్య‌. సినిమాటోట్ర‌ఫీ శాఖ బాల‌య్య‌కు కేటాయిస్తే బాగుంటుంద‌ని చిత్ర‌సీమ కూడా భావిస్తోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో ఈ ఇద్ద‌ర్నీ మంత్రులుగా చూడ‌డం ఖాయ‌మ‌న్న ఊహాగానాలు బ‌లంగా వినిపిస్తున్నాయి.

