ఆగ‌స్టు 15… ‘పుష్ష 2’ రిలీజ్ డేట్‌! ఈ రోజున ఎట్టిప‌రిస్థితుల్లోనూ సినిమాని విడుద‌ల చేయాల‌ని సుకుమార్ అండ్ టీమ్ క‌ష్ట‌ప‌డుతోంది. ప్ర‌తీ పోస్ట‌ర్‌పైనా అదే రిలీజ్ డేట్ క‌నిపిస్తోంది. అయితే ఆ రోజున రావ‌డం అనుకొన్నంత సుల‌భం కాదు. ఇంకా తీయాల్సిన సినిమా చాలానే ఉంది. పాట‌లూ బాకీనే. నిన్నా మొన్న‌టి వ‌ర‌కూ ఫ‌హ‌ద్ ఫాజిల్ త‌న డేట్లు ఇవ్వ‌క ఇబ్బంది పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఆయ‌న అందుబాటులోకి వ‌చ్చాడు. ఈవారంలోనే ఫ‌హ‌ద్ సెట్లో అడుగుపెట్ట‌బోతున్నాడు. దాంతో పుష్ష టీమ్ అలెర్ట్ అయ్యింది. మిగిలిన న‌టీన‌టుల డేట్ల‌న్నీ ఏకంగా రెండు నెలలు బ్లాక్ చేసేసింది. ‘పుష్ష పూర్త‌య్యేంత వ‌ర‌కూ మ‌రో సినిమాకు కమిట్ కావొద్దు’ అంటూ త‌న టీమ్ లోని వాళ్లంద‌రికీ సుకుమార్ అల్టిమేట్టం జారీ చేశాడ‌ని టాక్‌.

రావు ర‌మేష్‌, సునీల్, అన‌సూయ ఇలాంటి కీల‌క‌మైన పాత్ర‌ధారులంద‌రూ పుష్ష‌కే క‌మిట్ అయి ప‌ని చేయాల్సివ‌స్తోంది. ఏ రోజు వాళ్ల షూట్ ఉంటుందో తెలీదు. షూటింగ్ ఉన్నా, లేకున్నా, రోజువారీ పారితోషికాలు మాత్రం అందేస్తాయి. ఓర‌కంగా ఈ బేరం బాగానే ఉన్నా, మిగిలిన సినిమాల‌కు ఇబ్బంది. రావు ర‌మేష్, సునీల్ లాంటి న‌టీన‌టులు కావాలంటే వాళ్లంతా ‘పుష్ష 2’ అయ్యేంత వ‌ర‌కూ ఆగాలి. మ‌రోవైపు సుకుమార్ మిస్ట‌ర్ ప‌ర్‌ఫెక్ష‌నిస్ట్. ప్ర‌తీ సీన్‌… చెక్కుతూ వెళ్తుంటాడు. సీన్ రీ రైట్ చేస్తూ వెళ్తుంటాడు. అయితే ఈసారికి మాత్రం కాస్త త‌న ప‌ద్ధ‌తి మార్చుకొనే న‌డచుకొంటున్నాడ‌ని టాక్‌. ఆగ‌స్టు 15న వ‌స్తే బాలీవుడ్ లో ఎక్కువ స్థాయిలో థియేట‌ర్లు దొరుకుతాయి. అందుకే ఆ డేట్ మిస్ కాకూడ‌ద‌న్న‌ది సుక్కూ ప్ర‌య‌త్నం. అందుకే ఇంత ఆరాటం.

