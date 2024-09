ఉస్తాద్ నుంచి అనుకోని బ్లాస్ట్‌!

ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ రాజ‌కీయాల‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఆయ‌న సినిమాల నుంచి అప్ డేట్ రావ‌డం.. అనేది ఈరోజుల్లో ఊహించ‌లేని ప‌రిణామం. అలాంటి ఓ బ్లాస్ట్ రాబోతోంది. ‘ఉస్తాద్ భ‌గ‌త్ సింగ్’ రూపంలో. ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ – హ‌రీష్ శంక‌ర్ కాంబోలో రూపుదిద్దుకొంటున్న సినిమా ఇది. మైత్రీ మూవీస్ నిర్మిస్తోంది. శ్రీ‌లీల క‌థానాయిక‌. దేవిశ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప‌వ‌న్ రాజ‌కీయాల‌తో బిజీ అయిపోవ‌డం వ‌ల్ల‌.. ఉస్తాద్‌కి బ్రేకులు ప‌డ్డాయి. ఈలోగా ర‌వితేజ‌తో ‘మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్‌’ సినిమాని ప‌ట్టాలెక్కించాడు హ‌రీష్. దాంతో `ఉస్తాద్‌` గురించిన అప్‌డేట్‌లు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. ఈ త‌రుణంలో ఈ సినిమా గురించి ఓ అప్‌డేట్ రాబోతోంద‌ని మైత్రీ మూవీస్ ప్ర‌క‌టించింది. దాంతో.. ప‌వ‌న్ ఫ్యాన్స్ ఆస‌క్తి పెరిగింది. ఆ అప్‌డేట్ ఏమై ఉంటుందా? అని అంతా ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ‘మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్‌’ ప‌నుల్లో త‌న‌ల‌మున‌క‌లై ఉండి కూడా.. హ‌రీష్ ‘ఉస్తాద్‌’పై దృష్టి పెట్టాడంటే… గొప్ప విష‌య‌మే. ప‌వ‌న్ ఫ్యాన్స్‌ని ఖుషీ చేయ‌డానికి హ‌రీష్ త‌న వంతుగా ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాడు. దేవిశ్రీ ప్ర‌సాద్ ఇప్ప‌టికే కొన్ని ట్యూన్స్ ఈసినిమా కోసం సిద్ధం చేశాడు. బ‌హుశా.. వాటి నుంచి ఓ ట్రాక్ బ‌య‌ట‌కు వ‌దిలే అవ‌కాశం ఉంది. ప‌వ‌న్ – దేవిశ్రీ‌ల‌ది సూప‌ర్ హిట్ కాంబో. ‘గ‌బ్బ‌ర్‌సింగ్’, ‘అత్తారింటికి దారేది’ సినిమాల్లోని పాట‌లు ఎంత హిట్ట‌య్యాయో అంద‌రికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా అలాంటి మ్యాజిక్ జ‌ర‌గాల‌న్న‌ది ప‌వ‌న్ ఫ్యాన్స్ కోరిక‌.

