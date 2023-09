నిరాశ కనిపించని టీడీపీ క్యాడర్ – నారా బ్రాహ్మణి గేమ్ ఛేంజర్ !

చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేశారు. నారా లోకేష్ ఢిల్లీలో న్యాయవ్యవహారాలు, జాతీయ స్థాయి మద్దతు కోసం ఢిల్లీలో ఉన్నారు. కానీ ఏపీతో పాటు టీడీపీ, చంద్రబాబు సానుభూతిపరులు ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ఏపీలో ఎమర్జెన్సీ స్థాయి నిర్బంధాలు ఉన్నా నిరసనలు చేపడుతున్నారు. ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. దీనికి కారణం నారా భువనేశ్వరి, నారా బ్రాహ్మణి. ఇద్దరూ రాజమండ్రి క్యాంప్ సైట్‌లోనే ఉండి… టీడీపీ వ్యవహారాల్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

టీడీపీకి నాయకత్వ సమస్య అనేదే రాదని… అత్తాకోడళ్లు నిరూపిస్తున్నారు. నారా భువనేశ్వరితో పాటు నారా బ్రాహ్మణి మాటలతో కాకుండా చేతలతో రాజకీయాలు ప్రారంభించేశారు. చంద్రబాబు అరెస్ట్ అయినప్పటి నుండి రాజమండ్రి క్యాంప్ సైట్ లోనే ఉంటున్నారు. ఇద్దరూ దాదాపుగా ప్రతీరోజూ ఏదో ఓ రాజకీయ ప్రకటన చేస్తున్నరు. ఈ ప్రకటనలు అన్నీ వైరల్ అవుతున్నాయి. రాజమండ్రిలో టీడీపీ క్యాండిల్ ర్యాలీ నిర్వహించిన రోజు నారా బ్రాహ్మణి మీడియాతో మాట్లాడారు. సూటిగా , స్పష్టంగా ఎక్కడా తడబాటు లేకుండా ఆమె మీడియాకు ఇచ్చిన సమాధానాలు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. రాజకీయాల్లో రాణించే సామర్థ్యం ఉందన… భయపడే తత్వం కూడా కాదని అందరూ అంచనాకు వచ్చారు.

అందుకే నారా బ్రాహ్మణి టీడీపీ తరపున యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చేయాలని ఇంతకు మించిన తరుణం ఉండదని అంటున్నారు. క్యాడర్ అభిప్రాయాలపై నారా బ్రాహ్మణికి స్పష్టత ఉందేమో కానీ ఆమె కూడా రాజకీయ ప్రకటనలు ప్రారంభించారు. ప్రజా సమస్యలపై ప్రస్తావించడం ప్రారంభించారు. బ్రాహ్మణి సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తం చేసిన స్పందనలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే బ్రాహ్మణి రాజకీయ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సంఘిభావం తెలిపేందుకు వస్తున్న నేతలతో రాజకీయాలు చర్చిస్తున్నారు. జనసేన నేతలు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా స్పష్టంగా ఉందని.. ఒకరి తర్వాత ఒకరు పది లేయర్ల వరకూ నాయకత్వాన్ని ఖరారు చేసుకున్నారని పార్టీ నేతలంటున్నారు.

మరో వైపు సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా నారా భువనేశ్వరి స్పీచ్‌లు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా పార్ఠీ శ్రేణుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆమె కూడా సూటిగా ..స్పష్టంగా తాను చెప్పాలనుకున్నది చెబుతున్నారు. చంద్రబాబు, లోకేష్ ఇద్దర్నీ బయటకు రాకుండా కేసుల మీద కేసులు పెట్టి జైల్లో పెట్టినా వీరిద్దరూ టీడీపీని విజయానికి దగ్గర చేస్తారని టీడీపీ నేతలు నమ్మకంగా ఉన్నారు.

