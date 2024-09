గోదారోళ్ల టైటిలండీ.. ‘ఆయ్‌..’

గోదారోళ్ల ఊత‌పదం ‘ఆయ్‌’. మాట‌, మాట‌కీ మ‌ధ్య గ్యాప్ వ‌స్తే.. ‘ఆయ్‌.. అంతేనండీ’ అన‌డం వాళ్ల నీళ్లలోనే ఉంది. ‘ఆయ్‌..’అంటూ గోదారోళ్ల ప్రేమ‌లు, ఎట‌కారాలు, రుచులు క‌లిపి అప్పుడెప్పుడో ఓ ప్రైవేటు సాంగ్ కూడా చేసేశారు. ఇప్పుడు ఈ ప‌ద‌మే టైటిల్ అయిపోయింది.

గీతా ఆర్ట్స్ లో నార్నే నితిన్ హీరోగా ఓ సినిమా రూపుదిద్దుకొంటోంది. అంజి కంచిప‌ల్లి ద‌ర్శ‌కుడు. న‌య‌న్ సారిక క‌థానాయిక‌. ఈ చిత్రానికి ‘ఆయ్‌’ అనే టైటిల్ పెట్టేశారు. గోదారి ప‌రిస‌ర ప్రాంతాల్లో జ‌రిగే క‌థ ఇది. అందుకే ఆ నేప‌థ్యానికి యాప్ట్ గా ఉండేలా ‘ఆయ్’ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. టైటిల్ ఎనౌన్స్‌మెంట్ కూడా వెరైటీగా జ‌రిగింది. నిర్మాత బ‌న్నీవాసు, ద‌ర్శ‌కుడు అంజి, హీరో హీరోయిన్లు నితిన్‌, సారిక కాన్ఫెరెన్స్ కాల్‌లో మాట్లాడుకొంటూ ఈ టైటిల్ ఎనౌన్స్ చేశారు. 7న‌ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఈ వేస‌విలో ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొస్తారు. గ‌తేడాది విడుద‌లైన ‘మ్యాడ్‌’లో నార్నే నితిన్‌ హీరోగా ఆక‌ట్టుకొన్నాడు. ఆ త‌ర‌వాత త‌ను చేస్తున్న సినిమా ఇదే. రామ్ మిరియాల ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

