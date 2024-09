ఫిబ్ర‌వ‌రిలో బాక్సాఫీసుకు స‌రైన విజ‌యాలు లేవు. మార్చి సైతం నీర‌సంగా ప్రారంభ‌మైంది. తొలివారంలో వ‌చ్చిన సినిమాల‌న్నీ డంకీ కొట్టాయి. ఇప్పుడు మ‌రో వారం వ‌చ్చేస్తోంది. ఈసారి కూడా మూడు సినిమాలు బ‌రిలో నిలిచాయి. గోపీచంద్ ‘భీమా’, విశ్వ‌క్‌సేన్ ‘గామి’తో పాటు మ‌ల‌యాళ డ‌బ్బింగ్ చిత్రం ‘ప్రేమ‌లు’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. గోపీచంద్ హిట్టు కొట్టి చాలాకాలం అయ్యింది. త‌న ఆశ‌ల‌న్నీ `భీమా`పైనే. మాస్‌, యాక్ష‌న్‌, ఫాంట‌సీ అంశాలు మిళిత‌మైన క‌థ ఇది. త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు ‘హ‌ర్ష‌’ రూపొందించాడు. టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్ ఆక‌ట్టుకొన్నాయి. మేకింగ్ క్వాలిటీ క‌నిపించింది. మాస్ క‌థ‌ల‌కు మంచి త‌రుణం ఇది. గోపీచంద్‌కు ఈ జోన‌ర్ అచ్చొచ్చింది. కాబ‌ట్టి… హిట్టు కొట్టే అవ‌కాశాలు పుష్క‌లంగా ఉన్నాయి.

విశ్వ‌క్‌సేన్ తొలి అడుగులు వేస్తున్న‌ప్పుడు న‌టించిన సినిమా `గామి`. ఇప్పుడు విడుద‌ల‌కు రెడీ అయ్యింది. మేకింగ్ లో ఆల‌స్యం అయినా, విజువ‌ల్స్ కేక పుట్టిస్తున్నాయి. పైగా.. కంటెంట్ కూడా కొత్త‌గా అనిపిస్తోంది. సీరియ‌స్ సినిమాలు ఇష్ట‌ప‌డేవాళ్ల‌కు ‘గామి’ ఓ మంచి ఆప్ష‌న్ కావొచ్చు. ఇక మ‌ల‌యాళ డ‌బ్బింగ్ సినిమా ‘ప్రేమ‌లు’ కూడా ఈవారం పోటీకి నిలిచింది. మామూలుగా అయితే ఈ డ‌బ్బింగ్ సినిమాపై ఎలాంటి ఆస‌క్తీ ఉండేది కాదు. మ‌ల‌యాళంలో ఈ సినిమా సూప‌ర్ హిట్ట‌య్యింది. తెలుగు రైట్స్ కి డిమాండ్ ఏర్ప‌డింది. చివ‌రికి రాజ‌మౌళి త‌న‌యుడు కార్తికేయ తెలుగు రైట్స్ ద‌క్కించుకొన్నాడు. యూత్‌కి, ప్రేమ‌క‌థ‌లు ఇష్ట‌ప‌డేవారికి ఇదో మంచి ఆప్ష‌న్‌. జ‌న‌వ‌రి త‌ర‌వాత టాలీవుడ్‌కి స‌రైన హిట్టు ప‌డ‌లేదు. ఈసారైనా ప‌రాజ‌యాల ప‌రంప‌రకు బ్రేక్ ప‌డుతుందేమో చూడాలి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.