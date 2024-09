టాలీవుడ్ లో మ‌ల్టీస్టార‌ర్ల జోరు ఎక్కువైంది. ఇద్ద‌రు, ముగ్గురు హీరోలు క‌లిసి న‌టించ‌డానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ద‌ర్శ‌కులు కూడా రెండు భాష‌ల‌కు చెందిన స్టార్ల‌తో సినిమాలు చేయ‌డానికి మ‌క్కువ‌గా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా మ‌ల‌యాళం నుంచి దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్.. తెలుగు నుంచి అడ‌విశేష్‌ల‌ను క‌లిపి ఓ మ‌ల్టీస్టార‌ర్ రూపొందించేందుకు ప్ర‌ణాళిక‌లు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ప‌ర‌శురామ్ ద‌గ్గ‌ర శిష్య‌రికం చేసిన ఓ యువ ద‌ర్శ‌కుడు.. ఓ క‌థ రాసుకొన్నాడు. టాలీవుడ్ కి చెందిన ఓ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ ఈ క‌థ చేయ‌డానికి ‘ఓకే’ అనేసింది.

అడ‌విశేష్‌, దుల్క‌ర్ అయితే కాంబినేష‌న్ ప‌రంగానూ కొత్త క్రేజ్ వ‌స్తుంద‌న్న‌ది నిర్మాత‌లు భావిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఇద్ద‌రు హీరోల‌కూ క‌థ‌లు వినిపించే ప్ర‌య‌త్నంలో ఉన్నారు. ఇద్ద‌రు హీరోలూ త‌మ నిర్ణ‌యాన్ని తెలియ‌జేయాల్సివుంది. అడ‌విశేష్, దుల్క‌ర్ ఇద్ద‌రూ క‌థ‌ల విష‌యంలో చాలా కేర్ తీసుకొంటారు. కొత్త కొత్త జోన‌ర్లు ట్రై చేస్తుంటారు,. ఇద్ద‌ర్నీ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూడ‌డం నిజంగా క‌నుల పండ‌గే. తెలుగులో దుల్క‌ర్‌కి మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ‘సీతారామం’తో ఓ క్లాసిక్ హిట్ కొట్టాడు. ఇప్పుడు తేజా స‌జ్జా హీరోగా న‌టిస్తున్న చిత్రంలోనూ ఓ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి కార్తీక్ ఘ‌ట్ట‌మ‌నేని ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీ సంస్థ నిర్మిస్తోంది.

