విశ్వ‌క్ సేన్ క‌థానాయ‌కుడిగా రూపుదిద్దుకొంటున్న సినిమా ‘మెకానిక్ రాఖీ’. మీనాక్షీ చౌద‌రి క‌థానాయిక‌. ర‌వితేజ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. రామ్ తాళ్లూరి నిర్మాత‌. ఈ చిత్రం నుంచి ‘ఓ పిల్లో’ అనే గీతం ఈరోజు విడుద‌లైంది. జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతాన్ని అందించారు. కృష్ణ చైత‌న్య సాహిత్యం స‌మ‌కూర్చారు. న‌కాష్ అజీజ్ పాడిన ఈ పాట‌కు భాను మాస్ట‌ర్ కొరియోగ్ర‌ఫీ అందించారు.

ఇదో ప్రేమికుడి మ‌న‌సులోని భావాల‌కు అక్ష‌రాలు అద్దిన పాట‌.

”ఓ పిల్లో బీటెక్ లో

నే మిస్స‌య్యానే నేను కొంచెంలో

ఈవాలో… రేప‌ట్లో

నీ లైఫే సెట్ చేస్తానే తొంద‌ర్లో” అంటూ చిన్న చిన్న ప‌దాల‌తో మొద‌లైన పాట ఇది.

”వైఫైలా చుట్టేయ‌నా, బ్లూటూత్ లా పేర్ అవ‌నా, అన్ లిమిటెడ్ డేటా ఇస్తా ఆనందంలో..” అంటూ ట్రెండీ పదాల్ని వినిపిస్తూ పాట హాయిగా సాగిపోయింది. ఈ పాట‌లో హీరోయిన్ క్యారెక్ట‌రైజేష‌న్ ని కాస్త రివీల్ చేసే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. ఇటీవ‌ల ‘స‌రిపోదా శ‌నివారం’ చిత్రానికి అదిరిపోయే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన జేక్స్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ‘స‌రిపోదా’లో పాట‌ల‌కు పెద్దగా స్కోప్ లేదు. ఆ అవ‌కాశం ఈ సినిమా అందించింది. మ‌రి.. ఈసారి జేక్స్ ఏం చేస్తాడో చూడాలి. శ్ర‌ద్దా శ్రీ‌నాథ్‌, హ‌ర్ష‌వ‌ర్థ‌న్‌, న‌రేష్ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించిన ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబ‌రు 31న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొస్తారు.

