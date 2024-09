రానా, దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ క‌లిసి ఓ మ‌ల్టీస్టార‌ర్ సినిమా చేస్తున్నారు. దానికి ‘కాంత‌’ అనే టైటిల్ ఖ‌రారు చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపుదిద్దుకొంటున్న చిత్ర‌మిది. ఈ చిత్రానికి రానా, దుల్క‌ర్ ఇద్ద‌రూ నిర్మాత‌లుగానూ వ్య‌వ‌హ‌రించ‌డం విశేషం. సెల్వ‌మ‌ణి సెల్వ‌రాజ్ ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌కుడు. షూటింగ్ కూడా జ‌రుగుతోంది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన విష‌యం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వ‌చ్చింది. ఈ సినిమా… చిత్ర‌సీమ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్క‌బోతోంద‌ని టాక్‌. ఇందులో రానా హీరోగానూ, ద‌గ్గ‌ర‌ దుల్క‌ర్ స‌హాయ ద‌ర్శ‌కుడిగా క‌నిపించ‌బోతున్నాడ‌ట‌. ఓ హీరోకీ స‌హాయ ద‌ర్శ‌కుడికీ మ‌ధ్య వచ్చిన క్లాష్ ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందిస్తున్నార‌ని టాక్‌. ఈ సినిమాలో స‌ముద్ర‌ఖ‌ని ద‌ర్శ‌కుడి పాత్ర పోషిస్తున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. ఈగో క్లాష్‌ల‌పై ఇది వ‌ర‌కు కొన్ని సినిమాలొచ్చాయి. ‘డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌’, ‘అయ్య‌ప్ప‌నుం కోషియుం’.. ఇవి రెండూ ఈగో నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన‌వే. రెండూ పెద్ద హిట్ల‌య్యాయి. ఈ కోవ‌లోనే ‘కాంత‌’ రూపుదిద్దుకొంటున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. ఇటీవ‌ల ‘మిస్ట‌ర్ బ‌చ్చ‌న్‌’లో మెరిసిన భాగ్య‌శ్రీ బోస్రే ఈ చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తోంది. `బ‌చ్చ‌న్‌` ఫ్లాప్ అయినా భాగ్య‌శ్రీ కి ఆ సినిమా ప్ల‌స్సే అయ్యింది. వ‌రుస‌గా అవ‌కాశాలు ద‌క్కించుకొంటోంది. ‘కాంత‌’ భాగ్య‌శ్రీ‌కి ఎంత ప్ల‌స్ అవుతుందో చూడాలి.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.