శ్రీవారి లడ్డూ కల్తీ: ప్రకాష్ రాజ్ × మంచు విష్ణు

తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం కల్తీ జరిగిందన్న ఆరోపణలపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చజరుగుతోంది. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని అందరూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాగా ఈ వివాదంపై హీరో మంచు విష్ణు, నటుడు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ మధ్య ట్విట్టర్ వేదికగా మాటల యుద్ధాని తెర లేచింది.

జనసేన అధినేత పవన్‌కల్యాణ్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ ప్రకాశ్‌రాజ్‌ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. ‘మీరు ఉపముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రాష్ట్రంలో జరిగిన ఘటన ఇది. విచారించి నేరస్థులపై చర్యలు తీసుకోండి. మీరెందుకు అనవసర భయాలు సృష్టించి జాతీయస్థాయిలో చర్చించుకునేలా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మనదేశంలో ఉన్న మతపరమైన ఉద్రిక్తలు చాలు. #జస్ట్‌ ఆస్కింగ్‌’ అని పోస్ట్ పెట్టారు.

Sri @prakashraaj , please clam the heck down. The Tirumala Laddu is not just prasadam, it’s a symbol of faith for millions of Hindus like me. Sri @PawanKalyan, the Deputy CM, has rightly called for thorough investigation and action to ensure the protection of such sacred… https://t.co/K2SSZUuIJe

