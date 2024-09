లారెన్స్ తో ముగ్గురు హీరోయిన్లు

డాన్స్ మాస్ట‌ర్ క‌మ్ డైరెక్ట‌ర్ క‌మ్ హీరో.. లారెన్స్ జోరు పెంచారు. ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాల్ని ఆయ‌న ప‌ట్టాలెక్కిస్తున్నారు. ‘బెంజ్‌’ అనే సినిమా చిత్రీక‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉంది. ఇటీవ‌లే ర‌మేష్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌కత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. ‘కాంచ‌న 4’ కూడా మొద‌ల‌వ్వ‌బోతోంది. ఇవ‌న్నీ సమాంత‌రంగానే పూర్తి చేస్తార‌ని టాక్‌. ప్ర‌స్తుతం ఆయ‌న ‘కాంచ‌న 4’కి సంబంధించిన క‌స‌ర‌త్తులు ముమ్మ‌రం చేశారు. ఇందులో ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉంటార‌ని తెలుస్తోంది. అందులో ఓ క‌థానాయిక‌ని బాలీవుడ్ నుంచి దిగుమ‌తి చేయాల‌ని చూస్తున్నారు. శ్ర‌ద్దాక‌పూర్ లారెన్స్ మొద‌టి ఆప్ష‌న్‌. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండేజ్ పేరు కూడా ప‌రిశీల‌న‌లో ఉంది. వీరిద్ద‌రిలో ఒక‌రు ఖాయం. మ‌రో ఇద్ద‌రు ద‌క్షిణాది భామ‌లే ఉంటార‌ని తెలుస్తోంది.

‘స్త్రీ 2’ సూప‌ర్ డూప‌ర్ హిట్ అవ్వ‌డంతో బాలీవుడ్ లో మ‌ళ్లీ హార‌ర్ సినిమాల‌కు ఊపొచ్చింది. ‘కాంచ‌న‌’లో హార‌ర్‌, కామెడీని బాగా మిక్స్ చేశారు. ఆ కిటుకు లారెన్స్ కు బాగా తెలుసు. లారెన్స్ హార‌ర్ జోన‌ర్ ఎప్పుడు ట‌చ్ చేసినా హిట్ కొట్టాడు. అందుకే మ‌రోసారి అదే జోన‌ర్ లో సినిమా చేయాల‌ని ఫిక్స‌య్యాడు. కాక‌పోతే ఈసారి బాలీవుడ్ ప్రేక్ష‌కుల్నీ అల‌రించాల‌న్న ధ్యేయంతో ‘కాంచ‌న 4’ని ప‌ట్టాలెక్కిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో క‌థానాయిక‌లెవ‌ర‌న్న‌ది మ‌రి కొద్ది రోజుల్లో ఫైన‌ల్ అవుతుంది.

