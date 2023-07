రాజ‌మౌళి సినిమా అంటే ఏ హీరో అయినా ఎగిరి గంతేస్తాడు. త‌న కెరీర్‌లో అతి పెద్ద సినిమా అవుతుంద‌న్న న‌మ్మ‌కం అది. పైగా పాన్ ఇండియా గేట్లు దాటుకొని, పాన్ వ‌ర‌ల్డ్ వైపు వేగంగా అడుగులేసే ఛాన్స్ రాజ‌మౌళి సినిమాల‌తోనే వ‌స్తుంది. అందుకే ఎన్నాళ్ల‌యినా డేట్లు ఇవ్వ‌డానికి రెడీ. కాక‌పోతే.. రాజ‌మౌళి సినిమాతో స‌మ‌స్య‌లూ చుట్టి ముడ‌తాయి. ముఖ్యంగా శారీర‌క శ్ర‌మ అధికం. పాత్ర‌కు అనుగుణంగా శ‌రీరాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. రామ్ చ‌ర‌ణ్‌, ప్ర‌భాస్‌, ఎన్టీఆర్ అదే చేశారు. ఇప్పుడు మ‌హేష్ కీ ఈ శారీర‌క శ్ర‌మ త‌ప్ప‌డం లేదు.

మ‌హేష్ బాబు – రాజ‌మౌళి కాంబినేష‌న్‌లో ఓ చిత్రం రూపుదిద్దుకోబోతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. గుంటూరు కారం అయిపోయిన వెంట‌నే ఈ సినిమా ప‌నులు మొద‌ల‌వుతాయి. ఈలోగా కొన్ని వ‌ర్క్ షాపులు నిర్వ‌హించే ప‌నిలో ఉన్నాడు రాజ‌మౌళి. పాత్ర తీరు తెన్నులేంటి? అందుకోసం న‌టీన‌టులు ఎలా స‌న్న‌ద్ధం అవ్వాలి? అనే పాయింట్లు ఈ వ‌ర్క్ షాప్‌లో డిస్క‌ర్ష‌న్ చేస్తారు. మ‌హేష్‌ని తెరపై ఎలా చూపించాలి? అనే విష‌యంపై రాజ‌మౌళికి ఇప్ప‌టికే ఓ స్ప‌ష్ట‌త వ‌చ్చేసిన‌ట్టు టాక్‌. త‌ను త‌న హీరోని ఎలా చూడాల‌నుకొంటున్నాడో.. మ‌హేష్‌కి ఆల్రెడీ మ‌హేష్‌కి చెప్పేశాడ‌ట‌. దానికి త‌గ్గ‌ట్టు దేహ ధారుడ్యాన్ని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. సిక్స్‌ప్యాక్‌, ఎయిట్ ప్యాక్‌లు తెచ్చుకోవ‌డం ఈరోజుల్లో ఈజీనే. మ‌హేష్ లాంటి హీరోకి మ‌రింత ఈజీ. ఈ సినిమాలో మ‌హేష్‌ని 8 ప్యాక్‌లో చూపించినా ఆశ్చ‌ర్య‌పోవాల్సిన ప‌నిలేదు. ఈ సినిమా కోస‌మే.. ప్ర‌త్యేకంగా జిమ్ ట్రైన‌ర్‌, ఫిజియో, డైట్ కంట్రోల‌ర్‌ని మ‌హేష్ నియ‌మించుకోబోతున్నాడ‌ట‌. ఈ డిసెంబ‌రు నుంచే.. మ‌హేష్ క‌స‌ర‌త్తులు షురూ కానున్నాయి. ఓ సినిమా కోసం ప్ర‌త్యేకంగా స‌న్న‌ద్ధం అవ్వ‌డం, బాడీ బిల్డ్ చేయ‌డం మ‌హేష్ ఇప్ప‌టి వ‌రకూ చేయ‌లేదు. కానీ ఇది రాజ‌మౌళి సినిమా క‌దా, ఈసారికి త‌ప్ప‌డం లేదు.

