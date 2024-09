పెళ్లికి ముందు స‌మంత ఒక‌లా క‌నిపించింది. పెళ్లయ్యాక మ‌రోలా మారిపోయింది. విడాకుల త‌ర‌వాత పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకొక్క సారి ఒక్కోలా మారుతూ, స‌మంత త‌న ప్ర‌యాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. ఈమ‌ధ్య స‌మంత మ‌రీ హాట్‌గా క‌నిపించి అంద‌రినీ ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది. ముఖ్యంగా పుష్ష‌లోని ‘ఊ అంటావా..’ పాట‌లో స‌మంత రెచ్చిపోవ‌డం ఎవ‌రూ మ‌ర్చిపోలేరు. ఇన్నేళ్ల కెరీర్‌లో స‌మంత చేసిన తొలి ఐటెమ్ గీతం అది. ‘ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2’లోనూ స‌మంత మ‌రీ ‘రా’గా క‌నిపించింది. అదంతా ఓ ద‌శ‌. అయితే ఇప్పుడు స‌మంత త‌న‌ని తాను మ‌ళ్లీ మార్చుకొనే ప్రయ‌త్నాల్లో ఉంది. అందులో భాగంగా కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పాస్ చేస్తోంది. ఇక మీద‌ట స‌మంత ఐటెమ్ గీతాలు చేయ‌కూడ‌ద‌ని నిర్ణ‌యించుకొంది. త‌న కెరీర్‌లో ‘ఊ అంటావా..’నే ఫ‌స్ట్ ఐటెమ్ పాట‌. అదే లాస్ట్ కూడా! తెర‌పై సెక్సీగా క‌నిపించే విష‌యంలోనూ స‌మంత త‌న అభిప్రాయాన్ని నిర్మొహ‌మాటంగా బ‌య‌ట పెట్టేసింది.

అంతేకాదు.. హాట్ సీన్ల‌కు, క‌నీసం ముద్దు స‌న్నివేశాల్లో కూడా న‌టించ‌బోన‌ని ద‌ర్శ‌క నిర్మాత‌ల‌కు ముందే చెప్పేస్తోంద‌ట‌. ‘సెక్సీగా క‌నిపించాలి..’ అనే ష‌రతుల‌కు ఇక మీద‌ట స‌మంత త‌లొగ్గేదే లేద‌ని చెబుతోంది. ”ఊ అంటావా పాట చేసేట‌ప్పుడు నా కాళ్లు ఒణికాయి. అలాంటి పాట‌లో న‌న్ను నేను ఊహించుకోవ‌డం క‌ష్ట‌మైంది. కానీ ఓ ఛాలెంజ్ గా తీసుకొన్నా. చేసేశా. మ‌ళ్లీ అలాంటి పాట‌లు ఇక మీదట చేయ‌ను. సెక్సీ అనే ప‌దానికి నేను చాలా దూరం. అలా క‌నిపించాలంటే నా మ‌న‌సు ఒప్పుకోదు. న‌టిగా నిరూపించుకోవ‌డానికి చాలా మార్గాలున్నాయి. అందుకోసం సెక్సీగానే క‌నిపించాల్సిన ప‌నిలేదు..” అని స‌మంత కాస్త గ‌ట్టిగానే చెబుతోంది.

