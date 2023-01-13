Kalyanam Kamaneeya Theater list

|Kalyanam Kamaneeyam Starring Santosh Shoban, Priya Bhavani Shankar on Jan 13th Tickets at Theater pricing
|State
|City
|Theater
|Circuit
|AR
|Little Rock
|Colonel Glenn 18 + XD (Little Rock, AR)
|Cinemark
|AZ
|Phoenix
|AMC Ahwatukee 24
|AMC
|CA
|Fremont/Bay Area
|Union City 25 + XD (Union City, CA)
|Cinemark
|CA
|Los Angeles
|Orange Stadium Promenade 25 + XD (Orange, CA)
|Cinemark
|CA
|Sacramento
|Folsom 14 (Folsom, CA)
|Cinemark
|CA
|San Jose/Bay Area
|Milpitas Great Mall 20 + XD (Milpitas, CA)
|Cinemark
|CA
|San Jose/Bay Area
|Mountain View Cinema 16 (Mountain View, CA)
|Cinemark
|CA
|San Jose/Bay Area
|San Jose Oakridge 20 + XD (San Jose, CA)
|Cinemark
|CA
|Tracy
|Movies 14 (Tracy, CA)
|Cinemark
|CO
|Denver
|Century Aurora + XD (Aurora, CO)
|Cinemark
|CT
|Hartford
|Buckland Hills 18 IMAX (Manchester, CT)
|Cinemark
|CT
|Hatford
|Apple Cinemas Xtreme
|Apple
|FL
|Jacksonville
|Tinseltown 20 + XD (Jacksonville, FL)
|Cinemark
|FL
|Orlando
|Cinemark Orlando + XD (Orlando, FL)
|Cinemark
|FL
|Tampa
|Regal Citrus Park Stadium 20
|Regal
|GA
|Atlanta
|Regal Medlock Crossing Stadium 18 & RPX
|Regal
|FL
|Miami
|Cinemark Paradise 24 Davie
|Cinemark
|IA
|Des Moines
|W. Des Moines Jordan Creek + XD (West Des Moines, IA)
|Cinemark
|IL
|Bloomington
|Marcus Bloomington Cinema
|Marcus
|IL
|Chicago
|Cinemark 16 + IMAX (Woodridge, IL)
|Cinemark
|IL
|Chicago
|Deer Park 16 (Deerpark, IL)
|Cinemark
|MA
|Boston
|Apple Cinemas Cambridge
|Apple
|MD
|Baltimore
|Egyptian 24 + XD (Hanover, MD)
|Cinemark
|MI
|Detroit
|Ann Arbor 20 IMAX (Ypsilanti, MI)
|Cinemark
|MO
|Kansas City
|Cinemark Tinseltown 20 + XD (Merriam, KS)
|Cinemark
|MN
|Shakopee
|Marcus Chesterfield Cinema
|Marcus
|MO
|St. Louis
|Marcus St. Charles Cinema
|Marcus
|NC
|Charlotte
|Regal Stonecrest Stadium 22 IMAX & RPX
|Regal
|NC
|Raleigh
|Cinemark Raleigh Grand (Raleigh, NC)
|Cinemark
|NC
|Raleigh-Durham-Cary
|Regal Crossroads Stadium 20 & IMAX
|Regal
|NJ
|Hazlet
|Hazlet 12 (Hazlet, NJ)
|Cinemark
|NJ
|North Brunswick
|Regal Commerce Center Stadium 18 & RPX
|Regal
|NJ
|South Plainfield
|Regal Hadley Theatre Stadium 16
|Regal
|OH
|Cincinnati
|Milford 16 (Milford, OH)
|Cinemark
|OH
|Cleveland
|Cinemark Macedonia
|Cinemark
|OH
|Columbus
|Movies 12 (Columbus, OH)
|Cinemark
|OH
|Dayton
|Dayton South 16 + XD (West Carrollton, OH)
|Cinemark
|OK
|Oklahoma City
|Cinemark Tinseltown 20 + XD (Oklahoma City, OK)
|Cinemark
|OK
|Tulsa
|Cinemark 17 + IMAX (Tulsa, OK)
|Cinemark
|OR
|Portland
|Beaverton Cedar Hills 16 (Beaverton, OR)
|Cinemark
|PA
|Oaks
|Regal Oaks Stm 24
|Regal
|PA
|Philadelphia
|AMC Neshaminy 24
|AMC
|PA
|Philadelphia
|AMC Voorhees 16
|AMC
|PA
|Pittsburgh
|AMC Waterfront 22
|AMC
|PA
|Pittsburgh
|Cinemark Robinson Township + XD (Robinson Township, PA)
|Cinemark
|TN
|Memphis
|Malco Wolfchase Cinema Grill
|Malco
|TN
|Nashville
|Regal Hollywood Stm 27 & RPX Nville
|Regal
|TX
|Austin
|Tinseltown 20 + XD (Pflugerville, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Cinemark 14 (Denton, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Cinemark 14 + XD (Lewisville, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Cinemark 17 + XD, IMAX (Dallas, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Cinemark Tinseltown 17 + XD (Grapevine, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Legacy 24 + XD (Plano, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Cinemar West Plano (West Plano, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas
|Northeast Mall 18 + XD (Hurst, TX)
|Cinemark
|TX
|Dallas-Ft. Worth
|AMC Grapevine Mills 30
|AMC
|NJ
|Newark/Elizabeth
|AMC Jersey Gardens
|AMC
|MA
|Boston
|AMC Mathuen 20
|AMC
|TX
|Houston
|Cinemark 19 + XD (Katy, TX)
|Cinemark
|TX
|Houston
|Tinseltown 290 16 + XD (Houston, TX)
|Cinemark
|TX
|Richardson
|Fun Movie Grill 3 Richardson
|FunAsia
|TX
|San Antonio
|Cinemark San Antonio 16 (San Antonio, TX)
|Cinemark
|VA
|Washington, DC
|Centreville 12 (Centreville, VA)
|Cinemark
|WA
|Seattle
|Lincoln Square Cinema Bistro 22 with IMAX (Bellevue, WA)
|Cinemark
|WI
|Milwaukee
|Marcus Ridge Cinema New Berlin Cinema
|Marcus
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