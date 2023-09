అనసూయ కన్నీళ్లకి అసలు కారణం ఇదే

యాంకర్, నటి అనసూయ ఇటివలే షేర్‌ చేసిన ఓ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో ఆమె కన్నీటి పర్యంతమవుతూ కనిపించారు. ఆన్‌లైన్‌ల ట్రోల్స్ వల్లే ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుందని నెట్టింట ప్రచారం జరిగింది. ఐతే అదేం లేదని, సోషల్‌మీడియా ట్రోల్స్‌కు నేను బాధపడలేదని, నా జీవితానికి సంబంధించిన ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు నేను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాని, దాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదనుకున్నని, ట్రోలింగ్‌ వల్ల బాధపడే అంత వీక్‌ పర్సన్‌ నేను కాదని చెప్పుకొచ్చింది.

ఐతే తాజాగా పెదకాపు సినిమా ఇంటర్వ్యూలో ఆ కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్న వీడియో వెనుక వున్న అసలు కారణం చెప్పింది అనసూయ. పక్షులంటే అనసూయ కి ప్రాణమట, పదేళ్ళుగా చిలక లాంటి పక్షులని పెంచుకుంది. వాటిని సొంత బిడ్డలా చూసుకునేది. ఐతే షూటింగుల కారణంగా వాటిని చూసుకునే సమయం లేకపోయింది. ఆ పక్షులు వృద్దులైన అనసూయ పేరెంట్స్ ని కొరికేసేవట. అనసూయా పేరెంట్స్ కి మధుమేహం. దీంతో గాయం తగ్గడానికి చాలా సమయం పెట్టేసేది. ఇంట్లో వాళ్ళంతా ఆ పక్షుల్ని విడిచిపెట్టేయాలని చెప్పారట. దీంతో మరో ఆప్షన్ లేక .. పక్షులని వేరేవారికి ఇచ్చేసింది. అ క్షణం ఒక బిడ్డని కోల్పోయిన తల్లిలా బాధపడిందట. ఆ బాధ ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదని వీడియో తీసిపెట్టిందట. తను కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడాని అసలు కారణం ఇదీ అని తన మాటల్లోనే వివరించింది అనసూయ.

పెదకాపులో ఓ కీలక పాత్ర చేసింది అనసూయ. ప్రస్తుతం తనని అందరూ రంగమ్మత్త అని పిలుస్తున్నారు. పెదకాపు విడుదలైన తర్వాత అందులోని పేరుతో పిలుస్తారు, ఆ పేరు ఏమిటనేది ప్రస్తుతాని సస్పెన్స్, సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలని అంటోంది అనసూయ.

Telugu360 is always open for the best and bright journalists. If you are interested in full-time or freelance, email us at Krishna@telugu360.com.