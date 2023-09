కేటీఆర్ చెప్పే హైదరాబాద్ అభివృద్ధిని డొల్ల చేస్తున్న వానలు !

హైదరాబాద్ లో వర్షాల కష్టాలు కనిపించినప్పుడల్లా సోషల్ మీడియాతో పాటు రాజకీయంగా కేటీఆర్ టార్గెట్ అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ ను న్యూయార్క్ ను మించి అభివృద్ధి చేశామని ఆయన ఇటీవలి కాలంలో చెబుతున్నారు. మాదాపూర్ లో నాలుగు ప్రైవేటు ఐటీ కంపెనీల బిల్డింగ్‌లు…. ఫ్లైఓవర్ల డ్రోన్ షాట్లతో ఇలా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని.. అసలు వాస్తవం మాత్రం ఎలా ఉందనేది వర్షం పడినప్పుడు తెలుస్తోందని అంటున్నారు. కేటీఆర్ పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. రెండు, మూడు రోజుల నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవి చరిత్రలో ఎప్పుడూ కురవనంత వర్షాలేమీ కాదు. అయినా ఎడెనిమిది మంది ప్రాణాలు పోయాయి. పెద్ద ఎత్తున ఇళ్లు నీట మునిగాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లలోనే ఈ మునకలు జరిగాయి. దీంతో సహజంగానే గవర్నెన్స్ పై విమర్శలు ప్రారంభమయ్యాయి.

హైదరాబాద్ లో ఓ మాదిరి వర్షం పడితేనే నరకం కనిపిస్తోంది. కారణం ఏదైనా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ … సిటీ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా మెరుగపడలేదు. పదేళ్లుగా తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి మెరుగదల లేదు. కానీ రియల్ ఎస్టేట్ మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. జనాభా పెరిగిపోయారు. వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు వస్తున్నాయి. వర్షం పడితే నీరంతా రోడ్ల మీదే ఉంటోంది. దీంతో ట్రాఫిక్ నరకం కనిపిస్తోంది. చాలా చోట్ల ఇళ్లలోకి నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి. డ్రైనేజీ నిర్వహణ అత్యంత దారుణంగా ఉండటం కారణంగా ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితులపై మున్సిపల్ మంత్రిగా కేటీఆర్ స్పందించలేకపోతున్నారు.

గతంలో ఇలాంటి ఘోరాలు జరిగాయి. అప్పట్లో నాలాలను విస్తరిస్తామని.. వాటిని కబ్జా చేసిన వారిని వదిలి పెట్టబోమని ప్రకటించారు. అవన్నీ ఉత్తుత్తి ప్రకటనలే అయ్యాయి. మరో వైపు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఇష్టారీతిన వెంచర్లు వేసి… కనీస నిబంధనలు పాటించకుండా… నిర్మాణాలు చేస్తున్నారు. అవి చేస్తోంది అధికార పార్టీ నేతలే. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారాలన్నీ కేటీఆర్ పై విమర్శలకు కారణం అవుతున్నాయి. అమెరికా, దుబాయ్ లో దాదాపుగా 18 రోజుల పర్యటన తర్వాత కేటీఆర్ హైదరాబాద్ వచ్చారు. కానీ ఆయనపై రాజకీయ విమర్శలు ఆగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు.

